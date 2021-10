Elisabetta Gregoraci sta vivendo una seconda giovinezza, ma ve la ricordate appena 17enne partecipare a Miss Italia? Davvero irriconoscibile.

Sono passati ormai più di vent’anni dall’esordio della Gregoraci nel mondo dello spettacolo; dopo varie sfilate per celebri marchi di moda come Dolce e Gabbana e Giorgio Armani, la bella calabrese classe ’80 fa il suo debutto nel cinema nel film Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina.

Come tante altre showgirl, attrici e conduttrici, anche la Gregoraci ha preso parte a Miss Italia, appena 17enne; è stato proprio il concorso di bellezza a metterla in mostra e a lanciarla, nel cinema come, parallelamente, anche come ballerina e valletta di diversi programmi fra Rai e Mediaset.

Avete mai visto Elisabetta proprio ai tempi di Miss Italia, da giovanissima? A vederla oggi, è veramente irriconoscibile: ecco com’era la showgirl e conduttrice calabrese.

Elisabetta Gregoraci irriconoscibile a Miss Italia: ecco com’era prima

Il corpo ovviamente non smette mai di mutare, trasformandosi (anche se non sempre in maniera percettibile) e, purtroppo per noi, invecchiando. Il cambiamento è però evidente in un periodo come l’adolescenza, o comunque nel passaggio dai vent’anni a un età più “matura”.

Per questo a vederla solamente 17enne a Miss Italia, la Gregoraci ci appare diversissima rispetto a come è oggi; il viso è per forza di cose molto più “fanciullesco”, e anche più rotondo rispetto ad oggi.

Uguali sono rimasti i colori della Gregoraci, sempre scuri a rappresentare un fascino mediterraneo, così come lo splendido sorriso; già allora venne premiato, con Elisabetta che infatti non arrivò ai primi posti alla competizione, ma vinse la fascia di Miss Sorriso.

A quella stessa edizione del ’97 partecipò anche Silvia Toffanin, che riuscì a classificarsi meglio della Gregoraci nella classifica finale; dopo l’esordio come letterina a Passaparola, la Toffanin ha avuto una carriera diversa da Elisabetta, ma comunque legata al mondo dello spettacolo.

Tornando al giorno d’oggi, la Gregoraci ci appare come una splendida 41enne pronta a riprendersi l’attenzione dei riflettori; la recente partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip le ha ridato popolarità e, seguitissima sui social, sono arrivati anche nuovi progetti televisivi.

In questi mesi l’abbiamo vista come aiutanti degli scherzi di Enrico Papi a Scherzi a parte, ruolo nel quale si è alternata con Antonella Elia e Carolina Stramare; già il prossimo febbraio però, la rivedremo nuovamente protagonista grazie a Double song, nuovo varietà di Rai 2. Insieme a lei il conduttor Pino Insegno, Gabriele Cirilli e Valeria Graci.