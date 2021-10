Ecco un nuovo test di personalità. Scegli un tè freddo che preferisci tra i tre e scoprirai quanto sei anticonformista

L’estate è ormai lontana e l’inverno si avvicina. Ma prova per un attimo a immaginare te da solo seduto su una spiaggia durante una splendida giornata di sole. Hai sete? Bene scegli allora un tè freddo tra quelli proposti e scopri tratti interessanti del tuo io.

Ti proponiamo un altro interessantissimo test che potrai svolgere in tutta tranquillità mentre sei seduto davanti al tuo smartphone. Scegli un tè freddo e scoprirai subito se e quanto sei anticonformista. Non ci credi? Continua a leggere e resterai stupito.

Test della personalità: scopri quanto sei anticonformista

Hai voglia di un tè freddo? Questa volta te lo offriamo noi! Oggi, infatti, vogliamo mostrarti un nuovissimo test della personalità che, a seconda di quale tè sceglierai, ti mostrerà quanto sei anticonformista. Il test è molto semplice e per svolgerlo servono pochissimi minuti.

Tutto ciò che dovrai fare sarà solamente scegliere un tè tra i tre proposti: Tè verde, tè alla menta o tè al limone. Quale ti piace di più? In base alla tua risposta il risultato del test ti indicherà se e quanto sei anticonformista. Provalo subito!

Tè verde

Hai scelto il tè verde? Questo vuol dire solo una cosa: sei anticonformista al 100%! Con la personalità che hai tendi a difendere a tutti i costi le tue idee e le tue opinioni, anche se queste sono totalmente distanti da quelle degli altri.

Questo vuol dire che spesso, per difendere le tue posizioni, discuti animatamente con chi non la pensa come te e apri momenti di conflitto senza pensarci troppo. Infatti, non ti interessa l’approvazione della società e di chi ti sta in torno, perché non ne hai bisogno.

Tè al limone

Che dire. Se hai scelto il tè al limone allora vuol dire che sei una persona assolutamente non conformista. Il tuo posto è in mezzo agli altri e ne condividi le idee e i valori. Ti senti di andare di pari passo con la società in cui vivi e per te va benissimo.

Tè alla menta

Se hai scelto il tè alla menta, vuol dire che sei un anticonformista, ma non totalmente. Condividi molti elementi della società in cui vivi, soprattutto quando coincidono con le tue aspettative e opinioni. Non sei una persona che si adatta facilmente all’esigenze altrui, ma tendi a cercare un compromesso in tutto.