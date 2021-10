Amici, ecco tutte le anticipazioni sulla registrazione della prossima puntata: Flaza eliminata definitivamente e nuovi amori in casetta. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Domenica 24 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Amici, il pubblico a casa non vede l’ora di scoprire come se la stanno cavando gli allievi della scuola di Maria De Filippi.

Quest’anno i ragazzi sono giovanissimi e molto talentosi, ovviamente vista l’età, alcuni di loro sono anche molto immaturi e come abbiamo visto nelle scorse puntate non rispettano le regole, come arrivare in orario, non utilizzare il cellulare e mantenere ordinata la casetta.

Nell’ultima puntata Flaza e Inder hanno avuto una sospensione proprio per via del loro comportamento ritenuto non adeguato dagli insegnati e dalla stessa padrona di casa.

Il primo a subire delle gravissime conseguenze è stato proprio Inder, la sua maestra, Anna Pettinelli non ha potuto tollerare la sua mancanza di rispetto e ha deciso di eliminarlo definitivamente dalla scuola.

Ma non è finita qui, infatti stando alle anticipazioni sulla prossima puntata è emerso che anche un’altra concorrente è stata eliminata dal talent.

Stiamo parlando Flaza ma non per gli errori precedenti, la ragazza avrebbe nuovamente infranto le regole facendo infuriare la sua maestra, Lorella Cuccarini.

Scopriamo nel dettaglio cosa è successo e vediamo le altre news su Amici.

Anticipazioni Amici: Flaza cacciata dalla scuola e nuovi amori

Come già anticipato precedentemente, Flaza è stata definitivamente eliminata, la cantate avrebbe nuovamente infranto il regolamento facendo infuriare Lorella Cuccarini.

Nonostante la prima sospensione e il discorso di Maria De Filippi, Flaza sembra non aver capito la lezione, infatti ha sbagliato ancora una volta non presentandosi alla prova costume.

La sua maestra inizialmente aveva deciso di perdonare gli errori della sua allieva, con la speranza che sarebbe migliorata, purtroppo così non è stato, la ragazza non è riuscita a sfruttare la seconda occasione, motivo per cui è stata eliminata.

Le anticipazioni non sono finite qua, sembrerebbe che all’interno della casetta stiano nascendo dei nuovi amori, ci sono stati dei primi baci e delle prime carezze. Siete curiosi di scoprire chi sono le nuove coppie?

Ebbene Albe e Serena si sono baciati, a rivelarlo è stata proprio Maria De Filippi mostrando il video in diretta delle loro effusioni, ma non solo, anche Luigi e Carola continuano a stuzzicarsi.

Per scoprire cosa succederà non ci resta che aspettare la prossima puntata. Voi cosa ne pensate?