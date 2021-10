Francesco Monte deve la sua notorietà al programma condotto da Maria De Filippi. Ecco cosa fa adesso l’ex tronista pugliese.

Francesco Monte deve la sua notorietà al dating show condotto da Maria De Filippi – Uomini e Donne – occasione in cui l’influencer pugliese fu prima corteggiatore e poi tronista. Il suo percorso fu particolarmente apprezzato dal pubblico a casa, soprattutto perché sembrò una vera e propria favola: inizialmente Monte era corteggiatore di Teresanna Pugliese, la quale però preferì il rivale; nella stagione seguente, la conduttrice fece sedere sul trono Monte e questa volta fu Teresanna a volerlo corteggiare. Il tutto si risolse con un bellissimo lieto fine e i fan della trasmissione poterono – finalmente – vedere i loro beniamini insieme.

Da allora, Francesco Monte è stato relativamente distante dal mondo dei gossip. Fu la sua relazione con la sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, che gli permise di acquistare nuovamente notorietà. Tuttavia, come tutti ci ricordiamo, la sua relazione d’amore con la modella argentina non finì nel migliore dei modi: Francesco Monte venne lasciato in diretta durante una puntata del Grande Fratello Vip. A quanto pare, Cecilia si era stufata del pugliese, in quanto aveva perso totalmente la testa per il ciclista Ignazio Moser, con cui è – ancora oggi – felicemente fidanzata.

Ma lasciando perdere la cronaca rosa, che fine ha fatto l’avvenente Francesco Monte? Ecco di cosa di occupa oggi l’ex tronista di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE —> Tommaso Zorzi accusa Francesco Monte di omofonia e lui risponde a tono: A tutto c’è un limite!

Francesco Monte – Eccolo oggi

Francesco Monte, in seguito alla valanga di gossip riguardo le sue relazioni amorose, ha deciso di allontanarsi per sempre dalla cronaca rosa, cercando di tutelare di più la sua vita privata. Da allora, le uniche notizie che l’ex tronista lascia trapelare, sono relative alla sua vita professionale: si sta dedicando interamente alla musica e alla moda.

LEGGI ANCHE —> Francesco Monte infuriato: denuncia l’inquilina del Gf Vip “basta parlare di me”

Ha cercato di entrare nella categoria Nuove Proposte a Sanremo, senza però riuscire a passare i casting. Nonostante questo continua per Francesco Monte la scalata per il successo nel panorama musicale: il suo ultimo album si intitola Work this out, realizzato in collaborazione con Lee Ryan dei Blue – uscito il 30 aprile scorso. Oltre alla musica, Monte sta proseguendo anche con la professione del modello.

LEGGI ANCHE —> Francesco Monte risponde furioso a Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Dal suo profilo Instagram infatti, appare in molti spot pubblicitari e, come se non bastasse, ora è stato scelto per una nuova campagna di Guess in collaborazione con l’iconica Jennifer Lopez. Riguardo la sua vita privata invece, sappiamo solo che è felicemente fidanzato con la modella Isabella De Candia. Speriamo – a questo punto – che per Francesco Monte sia la volta buona per trovare una serenità amorosa.