Sonia Bruganelli è sposata con Paolo Bonolis, ma il suo primo fidanzato è un noto “personaggio fastidioso”; ecco di chi si tratta, da non credere.

Grazie al Grande Fratello Vip abbiamo finalmente potuto osservare da vicino Sonia Bruganelli, che insieme ad Adriana Volpe coadiuva Alfonso Signorini nelle vesti di opinionista.

Ex-modella di fotoromanzi, bionda e con gli occhi chiari, la Bruganelli era ben nota a tutti per essere la seconda moglie di Paolo Bonolis, con cui ha una relazione dal ’97. Il matrimonio è avvenuto nel 2002 ed ha portato alla coppia tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Laureatasi in Scienze della comunicazione, gestisce la SDL, un’agenzia di scouting che si occupa anche dei casting di Avanti un altro e Ciao Darwin, storici programmi di Paolo Bonolis. Il conduttore è riuscito a conquistarsi il cuore della Bruganelli, ma sapete chi è stato il suo primo fidanzato? La risposta è veramente da non credere.

Sonia Bruganelli, il primo fidanzato è un personaggio noto e “fastidioso”: ecco chi è

Parlando a tutto tondo della sua vita e della sua nuova avventura professionale a Tv Sorrisi e Canzoni, la Bruganelli ha rivelato alcuni retroscena suo presente. In prima battuta, ha dichiarato come sia stata convinta dai figli, grandi fan del GF Vip, ad accettare il ruolo di opinionista che Mediaset le ha offerto; al suo fianco Adriana Volpe, con cui i rapporti (come anche visto in diretta) non sono del tutto idilliaci, con Sonia tra l’altro grande amica di Giancarlo Magalli, nemico giurato della showgirl e conduttrice trentina.

A quanto pare però, stare davanti alle telecamere non le piace proprio e preferisce occuparsi del lavoro dietro le quinte, come fatto fino a questo momento. Per questo, non farà ancora l’opinionista in futuro: .“La mia esperienza in tv finisce col GF Vip. Ho iniziato troppo tardi e sono abbastanza comoda nella mia vita. Il gioco non vale la candela” spiega la signora Bonolis, che però non è pentita di aver accettato l’offerta del reality.

A sostenerla tantissimo, oltre ai figli, anche il marito, che la segue con affetto e le ha consigliato di esprimere sempre la sua opinione, ma con toni pacati e stando attenta a non ferire le persone. “Mi sta dando ottimi consigli, tipo: “Taci!’” spiega con ironia.

Curioso retroscena sul suo passato sentimentale arriva invece dalla rivista Chi, a cui Sonia svela di essere stata fidanzata con Gabriele Paolini, noto disturbatore televisivo che da diverso tempo ha dei problemi anche con la giustizia.

“Era carinissimo, moro, riccio, mi piaceva, avevo 7 anni” svela la Bruganelli, che ha avuto modo di conoscere quindi Paolini quando era appena un bambino. Il suo presente è però tutto per Bonolis e a lei va benissimo così.