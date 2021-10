Il paradiso delle Signore: Paola si sente male, ecco il perchè

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per l’appuntamento odierno della nostra amata soap opera Il Paradiso delle signore.

Anche oggi possiamo assistere ad un nuovo e super interessante appuntamento per quanto riguarda la soap opera italiana in onda sulla Rai.

Stiamo parlando ovviamente del Paradiso delle signore, ma cosa ci attende per l’appuntamento del 28 ottobre? Scopriamolo insieme.

Iniziamo con il dire che l’incontro tra Gloria ed Ezio è stato un disastro, anche perchè l’uomo le ha chiesto di sparire dalla sua vita.

Paradiso delle signore: il malore di Paola

Perchè ha una grandissima paura, che la sua presenza possa rovinare l’amore e l’affetto della sua nuova famiglia.

Quando ritorna a casa, dopo questo incontro cercherà di ritrovare un po’ di serenità persa totalmente, parlando con Veronica del loro amore e del loro futuro insieme.

Ma la sua mente continua a vagare tra i ricordi con Gloria, e questo sembra davvero che lo turbi molti.

Armando, però quando scopre come è andato l’incontro tra Gloria e l’ex marito, decide di prendere la situazione in mano e di parlare con Ezio, per cercare di farlo tornare in se e tranquillizzarlo.

Gloria nel mentre è tornata al Paradiso, e le sue colleghe ed amiche, ovviamente sono molto contente di rivedere la capocommessa.

Paola, quindi riprende il suo ruolo normale, ma qualcosa non è più come prima, anche perchè avrà un malore particolare.

Nessuno riesce a capire che problema è, tranne Gloria, che capisce subito che è in dolce attese e che si tratta di una gravidanza a rischio.

Intervenuta subito, fortunatamente si evita il peggio, ma Paola ha paura che debba lasciare il suo amato Paradiso.

Per quanto riguarda il Circolo, intanto tutto procede a gonfie vele, anche se Adelaide ha uno dei suoi piani in mente.

Ma Marcello, al contrario di quanto poteva pensare la contessa se la caverà in modo egregio, ed il suo piano fallisce.

Insomma una sorta di passo falso per lei, ma non solo, al circolo arriva anche Flora con un invito personale da parte di Umberto, per la contessa la situazione si complica sempre di più.

Anna, invece, accetta la proposta ricevuta e decide di registrare il demo al posto della bravissima Tina, e Salvatore ovviamente è molto riconoscente con la donna e la sua affinità con lei continua ad aumentare sempre di più.