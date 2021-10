Ecco le anticipazioni della prossima puntata della serie Imma Tataranni, la fiction che sta conquistando i telespettatori italiani.

Chi lo dice che il capo detective deve essere un uomo? Bene, nella nota fiction Imma Tataranni, il comando della polizia è nelle mani della nostra protagonista, interpretata da Vanessa Scalera. Sono appena andate in onda le prime puntate della seconda stagione e i telespettatori si dicono già entusiasti degli episodi che hanno potuto vedere. L’ironia, il sarcasmo, la spigliatezza della nostra Imma non possono non conquistare il cuore di chi la ascolta. Ed ora, arrivano le anticipazioni sui prossimi episodi della serie tv, scopriamole insieme.

Imma Tataranni – Anticipazioni 2 novembre

Il prossimo appuntamento con Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2 è previsto per martedì 2 novembre, occasione nel quale vedremo la nostra protagonista alle prese con un nuovo importante caso. Nel frattempo, proprio come il suo lavoro, anche la sua vita sentimentale diventa sempre più complicata. Pietro, il marito di Imma, ormai è deciso nel voler aprire un locale jazz e, come se non bastasse, torna nella vita del sostituto procuratore l’affascinante Calogiuri, il quale ha iniziato una storia d’amore con la giovane Jessica. E siamo solo al primo episodio della serata…

Il secondo episodio del 2 novembre sarà all’insegna dello spaventoso spirito di Halloween. Proprio il 31 ottobre infatti, Imma accompagnerà Pietro a vedere una struttura per aprire il suo locale. All’improvviso, i due udiranno due spari e noteranno un soggetto misterioso scappare da Palazzo Sinagra. Il secondo episodio del 2 novembre quindi, vedrà Imma alle prese con un nuovo caso di omicidio, reso ancora più terrificante da storie di spiriti e di fantasmi. Chissà se Imma Tatarani riuscirà a risolvere anche questo spaventoso caso, per scoprirlo dobbiamo attendere la messa in onda in prima serata.