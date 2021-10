Una vita: Felipe non ricorda assolutamente nulla, nemmeno Genoveva

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per il nuovo appuntamento della soap opera spagnola, Una vita, dove Felipe uscirà da coma.

Anche oggi va in onda un nuovo ed interessante appuntamento per Una vita, la soap opera che tiene incollati al piccolo schermo milioni di italiani, ma che in Spagna è terminata.

Ma cosa succederà di particolare oggi 28 ottobre? Scopriamolo insieme grazie alle anticipazioni.

Iniziamo con il dire che Camino riceve una notizia terribile, Armando infatti è arrivato da lei e le ha comunicato che il cadavere del marito è stato ritrovato vicino al fiume.

Una Vita: Felipe si sveglia ma….

I dubbi e tutto quello che pensava la donna purtroppo è successo, Ildefonso si è ucciso, per evitare la vergogna pubblica dopo quando accaduto alla festa, dove è stato rivelato il suo intimo segreto.

Camino adesso è vedova, ma riceverà una visita dal passato che sicuramente le farà bene, per lo spirito e sopratutto anche per il cuore.

Perchè alla sua porta bussa l’amata Maite che è tornata da Parigi, ed è l’unico vero e grande amore di Camino.

Nel mentre, Felipe riesce a svegliarsi dal coma, lasciando tutti i medici senza parole, e Genoveva è davvero contenta.

La donna infatti, ha capito di provare ancora un forte sentimento per l’uomo, ma lui purtroppo ha perso la memoria, e non sa chi sia la donna.

La mente di Felipe è ferma a dieci anni prima, nessuno avrebbe immaginato una cosa del genere, ma forse è meglio così.

Molto probabilmente la Dark Lady di Acacias utilizzerà a suo favore il problema del marito, cercando di recuperare il loro rapporto, dato che non ricorda le litigate e tutti i problemi che ci sono stati tra di loro.

Ovviamente non ricorda nemmeno l’omicidio di Marcia, ma anche Velasco vede nella perdita di memoria una grande opportunità, ovvero può allontanare Genoveva da Felipe.

Anche Laura potrebbe essere finalmente libera dalla Dark Lady e dall’avvocato, se l’uomo non ricorda nulla.

Non ci resta che attendere e vedere come si svilupperanno le prossime puntate della nostra soap opera preferita.