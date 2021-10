La nota conduttrice riesce sempre a stupire il suo pubblico con i suoi cambi look. Ecco l’ultimo post sconvolgente di Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker è forse una delle conduttrici più belle e affascinanti del panorama televisivo italiano. Il suo punto di forza risiede nell’incredibile ironia e sarcasmo, due peculiarità che l’hanno resa il volto noto che è oggi. Oltre a questo, la sua carriera per un periodo è rimasta focalizzata nella cronaca rosa, soprattutto per la sua relazione con Eros Ramazzotti.

I due erano follemente innamorati, ma – dopo anni dal divorzio – Michelle ha ammesso che fu una setta a rovinare il loro amore. La conduttrice visse in isolamento per un lungo periodo e questo la portò ad allontanarsi progressivamente dal marito e dalla famiglia. Ad oggi, per fortuna Michelle ha ritrovato la pace al fianco di Tommaso Trussardi ed ha abbandonato per sempre la setta che la reprimeva in modo così forte.

Insomma, Michelle ha avuto una serie di evoluzioni nella sua vita e il suo look ne ha decisamente beneficiato. Nel suo ultimo post di Instagram ha sconvolto tutti per la sua estrema semplicità.

Michelle Hunziker – Il post sconvolge il web

Che abbia i capelli corti o lunghi, Michelle Hunziker rimane sempre bellissima e affascinate. Ma l’avete mai vista con l’asciugamano in testa? Ebbene, la nostra amata conduttrice non ha mai avuto paura di mostrarsi in tutta la sua semplicità e naturalezza e sono proprio queste le caratteristiche associabili al suo ultimo post di Instagram.

Michelle condivide con i followers la sua follia e allegria in cucina, in abiti da casa, con una asciugamano in testa e senza un filo di trucco. La showgirl svizzera, over 40, si mostra in forma smagliante, da far invidia a donne e ragazze molto più giovani. Ecco il post che ha conquistato i suoi followers.

Che dire? Michelle ha decisamente energia da vendere ed è proprio questo suo aspetto così allegro e solare che ha sempre conquistato il pubblico a casa. Non vediamo l’ora di vederla nuovamente sul piccolo schermo, a farci compagnia nelle serate della stagione invernale. Prossimo a fare il suo debutto infatti, è la terza stagione di All Together Now!