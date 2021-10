Flavio Insinna era molto vicino alle nozze, poi queste sono state annullate. Ecco la verità dopo tanti anni di silenzio

Lo storico presentatore della Rai, uno dei più amati in assoluto, ha conquistato i telespettatori grazie alla sua simpatia e bravura. Flavio Insinna è considerato da tanti un ottimo conduttore e una brava persona, proprio per questo p comprensibile che ci sia tanto interesse sulla sua vita privata.

Qualche anno fa, infatti, Insinna è stato molto vicino al matrimonio, ma quando mancava pochissimo, le nozze sono state annullate. I suoi fan sono rimasti sconvolti e in tanti si sono chiesti il perché di questa rottura. Oggi vi raccontiamo tutta la verità dopo anni di silenzio.

Flavio Insinna e il matrimonio annullato, ecco perché

Flavio Insinna è un noto conduttore televisivo di spicco della Rai. Ha presentato numerosi programmi e show televisivi e ora è il conduttore di punta dell’Eredità. Amatissimo e rispettato, Flavio Insinna è stato al centro del gossip quando, in maniera assolutamente inaspettata, le sue nozze sono state annullate. Ecco cosa è successo.

L’attore protagonista della famosa serie tv “Don Matteo”, in cui interpretava il capitano Anceschi, ha raccolto numerosi successi in carriera, tra cui l’importantissima vittoria del Telegatto grazie al programma “Affari Tuoi”, con il quale ha ottenuto record di ascolti.

Nonostante i grandi successi in carriera, non tutto sembra essere andato liscio nella sua vita privata. Nel 2016, infatti, Flavio Insinna e la sua compagna, Mariagrazia Dragani, erano pronti al matrimonio. Il presentatore aveva chiesto la mano dell’autrice di “Che Tempo Che Fa” e tutto sembrava poter andare per il verso giusto.

Ma, a pochi giorni dal matrimonio, tutto è stato cancellato e le nozze sono state annullate. I due, infatti, non sono mai arrivati all’altare. Né Flavio Insinna né Mariagrazia Dragani hanno mai spiegato i motivi dell’annullamento e lo stesso presentatore annullò tutte le interviste programmate per i giorni successivi al matrimonio.

Non sono mai state rese note le motivazioni ufficiali dell’annullamento, ma in un’intervista Insinna ha confessato di essere una persona molto complicato, così com’è complicato avere una relazione con lui. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, oggi Flavio Insinna sarebbe fidanzato con Adriana Riccio, ex concorrente di Affari Tuoi.