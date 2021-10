Ornella Muti la conosciamo benissimo da decenni, ma avete mai visto la sorella Claudia? Tutto sull’altra bellissima Rivelli.

L’attrice romana classe ’55 è ancora oggi nei cuori di tutti i suoi fan. Fascino, bellezza, bravura e sensualità hanno conquistato tutti, dagli anni ’70 ad oggi; abbondantemente superati i sessant’anni, Ornella non soltanto può dire di aver avuto una carriera più che soddisfacente, ma si mostra bellissima come non mai.

Al secolo Francesca Romana Rivelli, la Muti ha esordito sul grande schermo a soli 14 anni, recitando come protagonista nel film La moglie più bella del ’69. Da lì in poi, una brillante carriera sviluppata nel corso degli anni ’70 e ’80, dove non soltanto ha lavorato con registi del calibro di Dino Risi, Mario Monicelli e Woody Allen, ma ha anche vinto numerosi premi.

Bella come una dea, la Muti ha recitato anche in diversi fotoromanzi, a cui ha preso parte anche la sorella Claudia: conoscete l’altra donna della famiglia Rivelli? Bellissima come Francesca.

Ornella Muti, la sorella Claudia è bellissima come lei: ecco chi è

Sorella maggiore di Francesca, Claudia è nata a Roma nel 1950 ed ha ad oggi 71 anni. Dopo aver preso parte coem attrice ad un film, Due volte giuda (del ’69) la più grande delle Rivelli si è dedicata specialmente ai fotoromanzi, girati specialmente negli anni ’70.

Già da giovanissima era apparsa in diversi spot pubblicitari, ma è con la Lancio che la sua carriera svolta; in totale interpreta ben 437 fotoromanzi, quasi tutti da protagonista.

Chiusa la parentesi coi fotoromanzi però, Claudia si è allontanata dal mondo dello spettacolo, e da quel momento (1985) non ne ha più fatto parte. Addirittura, nel 1981, un suo fotoromanzo è stato anche trasmesso a puntate sulle reti Rai prima di essere pubblicato sul numero 150 del periodico Lucky.

Claudia è rimasta comunque a contatto col mondo del cinema, avendo sposato nel ’74 un produttore spagnolo, da cui poi ha però divorziato; successivamente ha sposato Paolo Leone (figlio dell’ex-presidente della Repubblica) da cui ha avuto due figli. Appassionata di pittura, ne coltiva l’hobby, specie per il cosiddetto genere naif.

Claudia mostra una somiglianza incredibile con la sorella Francesca, presentando forse uno sguardo più dolce rispetto all’altra; le due sono però due vere e proprie gocce d’acqua, anche se al momento hanno preso strade decisamente differenti.

Mentre Ornella Muti vive nella sua casa immersa nel verde insieme alla figlia Naike e diversi maialini, Claudia è finita al centro della cronaca per delle inchieste legate al possesso di Gbl, una droga liquidia con effetti simili ai barbituri.