La showgirl e conduttrice ha passato un periodo particolarmente difficile. Michelle Hunziker è tornata a casa solo ora, dopo diverso tempo.

Nelle ultime settimane, molti fan della nota conduttrice – Michelle Hunziker – cominciarono a temere un possibile distacco della showgirl dal marito. La coppia infatti, è una delle più amate del panorama televisivo e dello spettacolo. La bellissima coppia ormai è felicemente sposata e la bellissima famiglia comprende anche le piccole Sole e Celeste.

Tuttavia, per quasi un mese, Michelle Hunziker è rimasta lontana da suo nido d’amore a Bergamo, città dove vive insieme a Tommaso Trussardi e alle due figlie. Molti si sono chiesti come mai la showgirl fosse così lontana da casa, ma soprattutto, i followers della Hunziker hanno richiesto rassicurazioni circa la sua storia d’amore con il pupillo della casa di moda. Scopriamo quindi insieme cos’è successo.

Michelle lontana da casa – Ecco perché

Michelle Hunziker è rimasta per un mese intero nella capitale tutta sola, molti fan della showgirl quindi, hanno chiesto chiarimenti circa il suo improvviso trasferimento a Roma. Niente paura: l’unica motivazione che ha spinto la conduttrice svizzera lontano da casa sono mere questioni professionali e lavorative.

Vengono quindi smentite le notizie su una presunta crisi coniugale tra Michelle e il suo grande amore Tommaso Trussardi. Il settimanale Chi infatti, aveva comunicato sulla rivista che aleggiavano nell’aria delle fake news proprio a questo riguardo. Invece, l’unica motivazione che ha spinto la Hunziker a trasferirsi momentaneamente a Roma, riguarda le registrazioni di All Together Now.

Tornerà presto su Canale 5 infatti, la nota trasmissione condotta da Michelle Hunziker con la collaborazione di J-Ax ed era solo questo il motivo per cui Michelle è dovuta rimanere a Roma. Ora però, la Hunziker è potuta tornare a Bergamo e ad quindi riabbracciato le figli e l’affascinante Tommaso Trussardi.