Vuoi tentare la sorte con un biscotto della fortuna e ascoltare un consiglio per te? Scegline uno e scopri cosa è meglio per la tua vita

Sicuramente conoscerai già i biscotti della fortuna. Sono quei piccoli dolcetti che vengono consegnati, soprattutto nei ristoranti orientali che propongono cucina cinese o giapponese, a fine pasto e che nascondono al loro interno un consiglio espresso mediante una saggia frase.

Almeno una volta, quindi, ti sarai imbattuto in questo croccante e delizioso biscottino che è simbolo di buon auspicio per la tua vita. Se questa splendida tradizione giapponese ti piace e sei curioso di scoprire un nuovo consiglio per te, allora procedi alla lettura dell’articolo e scegli un biscotto della fortuna.

Biscotto della fortuna, scegline uno e scopri il consiglio per te

Le origini del biscotto della fortuna non sono sempre state chiare, fino alla scoperta della ricercatrice Yasuko Nakamachi che, andando a ritroso fino alle radici di questo dolcetto, scoprì che i biscotti della fortuna venivano preparati in una panificio di Kyoto negli anni ‘90 e che, in Giappone, esistevano già dal 1878.

Quindi, si può dire con certezza che i biscotti della fortuna siano stati realizzati per la prima volta in Giappone e devono la loro esistenza ai giapponesi, poi i cinesi hanno avuto il merito di diffondere questa dolce tradizione.

Ma veniamo al test. Se sei interessato a scoprire un saggio consiglio per te e la tua vita, allora scegli uno dei 3 biscotti della fortuna e leggi cosa hanno da consigliarti.

Biscotto della fortuna 1

Se hai scelto il biscotto della fortuna 1 eccoti il testo al suo interno:

“Commettere un errore e non correggersi: ecco il vero errore” (Confucio)

Biscotto della fortuna 2

Hai scelto il biscotto della fortuna 2? Bene, ecco qual è il suo saggio consiglio:

“Una buona azione non comporta ricompensa” (Tao-sheng)

Biscotto della fortuna 3

Se hai scelto il biscotto della fortuna 3, il messaggio nascosto al suo interno è il seguente:

“ Il successo è ottenere ciò che si vuole. La felicità è volere ciò che si ottiene” (Dale Carnegie)