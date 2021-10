Chiara e Fedez: fine della loro storia? Ecco la verità

Vediamo insieme la voce che circola da alcuni giorni per quanto riguarda un possibile periodo di fortissima crisi tra Chiara Ferragni e Fedez.

Loro due sono una delle coppie maggiormente attiva sui loro profilo social di Instagram, stiamo parlando ovviamente dei Ferragnez.

Ma nelle ultime ora continua a girare una particolare voce su di loro, per quanto riguarda la loro relazione, cerchiamo di capire meglio insieme.

LEGGI ANCHE —> Perché hai sempre fame? Ecco le cause che non immagini

La notizia è stata lanciata dal sito, sempre molto informato sui fatti Dagospia, ed il tutto sembrerebbe essere nato per via della grande gelosia che c’è l’uno nei confronti dell’altro.

I Ferragnez sono in crisi

Il tutto dovuto ad una eccessiva esposizione che ha la coppia, magari dovuto a qualche like di troppo, e non ben gradito.

Per il momento la bellissima coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez non ha ne confermato ma nemmeno smentito le voci che circolano sul web.

In questi giorni, la coppia è unita e vicina alla figlia Vittoria che è nata a marzo di quest’anno e che è stata colpita da un virus che ha reso necessario il ricovero, per accertamenti.

LEGGI ANCHE —> Sanremo 2022: cambia tutto, ecco le nuove regole

La piccola, fortunatamente sta bene, ma deve rimanere sotto osservazione, ed ovviamente tutta la famiglia è in apprensione.

Ovviamente, Chiara per stare vicino alla sua piccolina ha deciso di cancellare numerosi appuntamenti lavorativi, ma anche personali.

Come lei stessa ha indicato, infatti non era presente alla presentazione del nuovo libro della mamma, ovvero Marina di Guardo.

Chiara, poi, sempre tramite alcuni post su Instagram ha ringraziato i suoi follower per tutti i messaggi carini che sta ricevendo, tranquillizzandoli anche che sta migliorandi.

Per chi non lo ricordasse, la coppia ha ufficializzato la loro unione nell’ottobre del 2016 e nel nozze sono state un mega evento in Sicilia, e per la precisione a Noto, il 1 settembre del 2018.

Insieme hanno ben due figli, Leone, nato il 19 marzo 2019 e Vittoria nata il 21 marzo 2021, ovviamente tutti e due hanno avuti precedenti relazione.

Per quanto riguarda Fedez, era impegnato sentimentalmente con la nota influencer e conduttrice Giulia Valentina.

Mentre per Chira, ha avuto una lunga relazione con Riccardo Pozzoli, prima suo manager e con il quale ha aperto The Blond Salad.

Per il momento, quindi possiamo solamente fare i migliori auguri di pronta guarigione alla piccola Vittoria, ed attendere notizie sulle voci messe in giro al sito Dagospia, su una presunta crisi matrimoniale.