Abbiamo conosciuto Chiara Rabbi nella scorsa edizione di Uomini e Donne, come corteggiatrice di Davide Donadei. Ancora oggi, nonostante la storia d’amore prosegua a gonfie vele, la dolce ex partecipante non è riuscita a conquistarsi l’affetto totale da parte del pubblico. Durante il suo percorso infatti, è sempre stata paragonata alla rivale – Beatrice Buonocore – la quale era effettivamente la preferita dei telespettatori.

Per questo motivo, il giorno della scelta, furono molti i fan che lamentarono una delusione circa la decisione del tronista. Le accuse principali, mosse alla Rabbi, facevano riferimento alla sua presunta falsità, all’atteggiamento infantile e al fatto che lei e Davide non riuscissero totalmente a coinvolgere ed emozionare il pubblico a casa. Tuttavia, nonostante questo, Chiara Rabbi e Davide Donadei sono felicemente fidanzati e si sostengono reciprocamente nei momenti difficili.

Chiara Rabbi condivide un momento molto doloroso

Verso la fine di settembre 2021, un grave lutto ha colpito la famiglia Rabbi, ossia la perdita del nonno Eugenio. L’ex corteggiatrice era molto legata a lui, per questo motivo – ancora oggi – Chiara si rende conto di non aver superato la perdita di questa importante figura di riferimento. Per questo motivo, ieri 26 ottobre, la Rabbi ha deciso di pubblicare un post in cui esprimeva tutto il suo dolore: “E’ passato un mese, ma sembra un’eternità. La tua assenza è forte. Qui ridiamo tutti per darci forza, ma i nostri cuori non sorridono più come prima” – parole toccanti che esprimono tutta la sua sofferenza – “I nonni sono sempre qualcosa di importante, ma tu per me sei qualcosa di più, qualcosa che non si può spiegare”.

Chiara Rabbi ha deciso di aprirsi senza filtri circa questa grande mancanza. Sono stati molti i followers che si sono sentiti toccati da queste parole e che hanno espresso tutta la propria solidarietà nei confronti dell’ex corteggiatrice.