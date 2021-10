Pif: Avete mai visto la compagna? Eccola è bellissima

Molto spesso lo abbiamo visto in televisione, sempre irriverente, e divertente allo stesso momento, stiamo parlando di Pif.

Lui è un personaggio del mondo dello spettacolo sempre molto riservato e con poche apparizioni pubbliche.

E per chi non lo sapesse è felicemente fidanzato con una bellissima ragazza che lo ha reso anche padre, ma vediamo insieme chi è.

LEGGI ANCHE —> Sangiovanni e la dichiarazione shock: “non sto nella pelle…”

Come sappiamo in questi giorni si sta svolgendo il Festival del Cinema di Roma e sulla passerella sono passati davvero molti personaggi famosi.

Pif: ecco la sua bellissima compagna

Tra i tanti registi ed attrice c’è anche l’irriverente Pif, che si è mostrato per la prima volta insieme alla compagna Nabila Ben Chahed, dalla quale ha avuto una bambina solamente 4 mesi fa.

Questa è la prima volta che la coppia si vede insieme, e per la stampa hanno posato tutti e due raggianti mano nella mano, e si sono scambiati anche un bacio sulla guancia, per la gioia del gossip.

In questa occasione, Pif è venuto per presentare il suo nuovo film, ovvero il terzo che si chiama: “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”.

Pif è davvero sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita, ed è la primissima volta che si mostra on pubblico con la bellissima Nabila.

LEGGI ANCHE —> Il paradiso delle signore: Ezio “Sparisci dalla mia vita…”

La sua compagna indossava un incantevole completo con i pantaloni verde e dalla giacca si vedeva il reggiseno nero.

In questi ultimi tempi, l’irriverente Pif si è sistemato e dedica molto tempo alla sua famiglia, senza mai però dimenticare la sua passione più grande, ovvero la tv ed il cinema.

Questo ultimo film, vede come protagonista Fabio De Luigi, che da manager diventa rider per motivi personali.

Ovviamente in questo film si parla della condizioni attuali di lavoro e di tutto quello che hanno creato i vari social, compresa una certa solitudine.