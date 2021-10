Il paradiso delle signore: Ezio "Sparisci dalla mia vita..."

Vediamo insieme che cosa ci aspetta nel nostro amatissimo magazzino di moda, ovvero Il paradiso delle signore.

Tutti i giorni abbiamo modo di vedere una nuova puntata della sesta stagione per quanto riguarda tutte le storie che ruotano attorno al Paradiso.

Cerchiamo quindi di capire che cosa succede oggi, 27 ottobre, e per quale motivo Ezio sembra essere molto arrabbiato con lei.

Iniziamo con il dire che Tina sta per imbrogliare tutti, non essendo nelle condizioni di poter incidere il demo per il film, ma ha trovato come risolvere tutto.

Ezio e le parole forti su di lei

Ha infatti sentito per caso la voce di Anna, che è davvero gradevole, e per questo motivo le chiede un aiuto incredibile.

Tramite Salvatore, vuole chiedere alla Imbriani di prendere il suo posto, e Salvatore cercherà di convincere la donna, ma accettando di mantenere il segreto.

Per quanto riguarda, invece, l’incontro tra Gloria ed Ezio, diciamo che è stato più uno scontro.

Non immaginava infatti che la donna avesse trovato la figlia e di nascosto da tutti, anche da lei, avesse allacciato un rapporto.

Anche se Stefania non ha idea di chi sia veramente Gloria, Ezio inizia ad avere paura, anche per la sua nuova compagna e la figlia di lei.

Vuole assolutamente proteggere la sua felicità che ha riconquistato e chiede, con modo duro, a Gloria, di sparire per sempre, di nuovo.

Passando al Circolo, è quasi tutto pronto per Marcello nel suo nuovo incarico di Direttore ad Interim.

L’evento ha creato una grande attenzione, e per questo motivo Ludovica sta cercando l’abito giusto, o meglio perfetto da indossare in queste incredibile occasione.

Una volta che arriva, ovviamente, al Paradiso si farà aiutare da Flora a scegliere cosa indossare e le due inizieranno a conoscersi meglio.

Umberto, poi decide di invitare al Circolo anche Flora, scatenando di conseguenza le ire e la gelosia di Adelaide.

Tra loro due sta nascendo un sentimento forte, ma allo stesso tempo davvero molto rischioso e pericoloso.