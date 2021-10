Elisabetta Canalis è sempre una meraviglia e mostra continuamente una bellezza sorprendente: l’abito di jeans ne esalta le curve.

Il tempo sembra passare quasi per tutti, tranne che per Elisabetta Canalis; la showgirl, dopo essere diventata mamma e nel pieno della sua maturità come donna, a 43 anni fa invidia alle ventenni per bellezza e sensualità.

Dopo diversi anni passati lontana dai riflettori, negli USA e con una bambina piccola, Eli si è ripresa la scena anche in tv alla conduzione di Vite da copertina – Tutta la verità su… per TV8; dopo l’ultima presenza tre anni fa nel 2018, a Sanremo Young, i telespettatori italiani ritrovano il fascino della conduttrice sarda in tv.

Sempre attivissima sui social, la Canalis ha postato di recente un nuovo scatto che la immortalata ancora una volta incantevole; in qualsiasi modo si mostri, è sempre una meraviglia, mentre alcuni voci di gossip la danno addirittura in crisi col marito Brian Perri…

Elisabetta Canalis, il vestino di jeans esalta le curve della conduttrice

Con un viso dai lineamenti mediterranei e dal corpo scolpito, Elisabetta è sempre da capogiro; oltre ad averla ammirata in diversi calendari sensuali, la conduttrice si è mostrata molto spesso questa estate in bikini o addirittura senza veli, postando foto bollenti sul suo profilo Instagram.

Il nuovo scatto vede Eli indossare un delizioso abito nero di jeans, che le calza a pennello; sullo sfondo una tenuta di Alghero, che ha avuto il piacere di ospitare l’ex-velina di Striscia la notizia.

Tornata nella sua Sardegna, la Canalis è baciata dalla luce del sole e mostra una silhouette da capogiro; l’abito enfatizza tutte le sue forme, proponendo una generosa scollatura che lascia ampio spazio al marmoreo décollété di Elisabetta.

Come sempre, i fan sono andati su di giri per lo scatto della Canalis, che ha raccolto tantissimi like e commenti a non finire, tutti attui ad enfatizzare la bellezza da urlo della conduttrice.

Spazio, tra gli apprezzamenti sotto il post, anche per le parole di Priscilla Salerno: “Che spettacolo Eli”, scrive la pornoattrice e cantante. Insomma, la Canalis non soltanto dice ancora la sua, non cedendo terreno alla nuova generazione di showgirl, ma ci appare più splendida che mai.

Che possa tornare presto definitivamente in Italia? Nel frattempo, è stata protagonista di un simpatico siparietto: dimenticando l’intimo a casa per un viaggio in Giappone, si è trovata costretta a comprare lì le mutande, indossando modelli larghissimi completamente diversi da quelli a cui è abituata.