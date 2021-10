I segni zodiacali non sono tutti perfettamente compatibili reciprocamente, le peculiarità differenti possono portare a discussioni.

Ogni segno zodiacale, influenzato dall’effetto delle stelle e della Luna, sviluppa una specifica essenza. Quest’ultima, armonizzata con la natura dell’essere umano che la possiede, porta inevitabilmente ad una possibile incompatibilità con gli altri segni. Per questo motivo, esistono segni zodiacali nati per stare insieme, altri invece proprio non riescono a trovare un punto di incontro. Oggi analizzeremo, nello specifico, la compatibilità per il segno del Cancro, Scorpione e Gemelli.

Cancro, Scorpione e Gemelli – Con chi sono compatibili?

Le principali peculiarità del Cancro consistono in un’estrema praticità ed un’apertura totale nell’esprimere le proprie emozioni. Per questo motivo, i segni con cui il Cancro è meno compatibile sono Ariete, Bilancia e Capricorno. Quest’ultimo rappresenta proprio il suo opposto: il Cancro non riuscirà mai a comprendere la chiusura e il carattere introverso del Capricorno e per questo non si riuscirà a raggiungere un punto di incontro.

Per quanto riguarda l’Ariete e la Bilancia, l’incompatibilità deriva da un modo totalmente diverso di approcciarsi alla vita: la Bilancia cerca la varietà, mentre il Cancro è particolarmente monotono ed ama le abitudini quotidiane; l’Ariete è energico, attivo e solare, mentre il Cancro tende ad essere molto calmo e pacato.

Lo Scorpione è forse il segno più difficile dell’intero Zodiaco, eppure esistono segni che sopporta ancora meno degli altri! Stiamo parlando di Leone, Aquario e del suo opposto, il Toro. Quest’ultimo può far innamorare lo Scorpione (gli opposti si attraggono no?), ma il rapporto di rivelerà solo un fuoco di paglia. Per quanto riguarda Leone e Aquario, l’incompatibilità deriva paradossalmente dalla testardaggine che li accomuna: sono tutti e tre leader che difendono la propria opinione ad ogni costo e difficilmente scendono a compromessi. Ma uno dei due dovrà pur cedere no?

Infine, il segno dei Gemelli è decisamente incompatibile con Vergine, Pesci e con il suo opposto, il Sagittario. Il motivo di questa incompatibilità deriva dal fatto che il Gemelli tende a stufarsi; di conseguenza, i segni eccessivamente indifferenti (Vergine) oppure eccessivamente sognatori (Pesci) lo portano inevitabilmente ad allontanarsi. Per quanto riguarda il Sagittario invece, l’incompatibilità deriva dal fatto che i due non riescano a stimolarsi reciprocamente: il segno del fuoco lamenta l’eccessiva razionalità del Gemelli, mentre quest’ultimo non sopporta lo spirito di avventura e l’estrema energia del Sagittario.