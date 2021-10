Veronica Pivetti ha una mamma incredibile, la conoscete? Ecco chi è Grazia Gabrielli, madre di Veronica e Irene

Ospite fissa e protagonista de “Le parole della settimana”, Veronica Pivetti ci regala ogni sabato sera su Rai 3, racconti incredibili che fanno pensare e uniscono chi gli ascolta. La sua abilità nel narrare queste storie meravigliose fanno di Veronica Pivetti un amatissimo personaggio televisivo.

Attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva, Veronica Pivetti è molto nota nel mondo dello spettacolo e ugualmente apprezzata dai telespettatori italiani. Non tutti conoscono la sua vita privata, in particolare sua madre Grazia. Ecco chi è la madre di Veronica e Irene Pivetti.

Grazia Gabrielli, ecco chi è la madre di Veronica e Irene Pivetti

Veronica Pivetti nasce a Milano nel 1965. Appassionata di arte e spettacolo, Veronica si inizia fin da giovane a lavorare per il cinema: diventa infatti una doppiatrice, debuttando negli anni ’80 e divenendo una delle più famose doppiatrici italiane, grazie alla sua collaborazione in cartoni animati come: Dragon Ball, Danguard e Sailor Moon.

Veronica ha avuto un matrimonio con l’attore Giorgio Ginex, durato dal 1996 al 2000. Non ha mai avuto figli e oggi vive con la sua amica Giordana. Com’è noto, Veronica è la sorella di Irene Pivetti, ex politico che ha militato per anni nella Lega Nord, ed ex Presidente della Camera dei deputati.

Veronica e Irene hanno una madre: Grazia Gabrielli. Anche lei, come le figlie, è nata a Milano e ha lavorato per anni come attrice e doppiatrice. A quanto pare, infatti, è stata proprio lei a infondere le sue stesse passioni a sua figlia Veronica.

Il marito di Grazia Gabrielli è Paolo Pivetti, da cui appunto il cognome di Ilaria e Veronica. Figlia d’arte, il padre di Grazie è Aldo Gabrielli, conosciutissimo per via dei più conosciuti dizionari di italiano, tra cui il “Grande Dizionario Italiano”.

La prima delle due figlie di Grazia e Aldo è Irene Pivetti, l’ex presidente della Camera, infatti, è nata il 4 aprile 1963, 2 anni prima di sua sorella. Veronica, quindi, è la secondogenita, in quanto nata il 19 febbraio del 1965.