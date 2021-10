Ricordate Leonardo Fumarola? Oggi è una persona completamente diversa. Ecco cosa fa e com’è diventato dopo Saranno Famosi

In moltissimi ricorderanno Leonardo Fumarola. Nel 2001 partecipò alla prima edizione di Saranno Famosi, talent show che oggi ha cambiato il suo nome nell’ancora più noto “Amici di Maria De Filippi”. Leonardo era molto amato dal pubblico e apprezzato dalla giuria.

Oggi Fumarola ha cambiato vita e in tanti si chiedono cosa faccia e quale sia stato il suo futuro dopo la partecipazione al programma della Mediaset. Il ballerino dimostrò a tutti di avere un grande talento e si mise in gioco all’interno del programma. Ecco cosa fa oggi.

Amici: ecco cosa fa oggi Leonardo Fumarola

Leonardo Fumarola nasce a Grottaglie, Puglia, il 9 gennaio 1983. Cresciuto a Brindisi con la passione per lo spettacolo e il mondo della danza, nel 2001 decide di partecipare al talent show più famoso d’Italia, Saranno Famosi, oggi “Amici di Maria De Filippi.”

La sua avventura nello show non inizia benissimo, in quanto Leonardo non riesce ad entrare nel cast. Ma solo qualche giorno dopo, vince la sfida del ripescaggio e riesce ad ottenere un posto nella scuola. Fin da subito si mette in gioco e mostra a tutti le proprie abilità.

Amatissimo dal pubblico e ballerino di grandi prospettive, riesce ad arrivare fino alla serata finale. Ma, nonostante la sua grande bravura, non riesce a vincere il talent e deve arrendersi al vincitore della prima edizione, Dennis Fantina.

Ma l’esperienza acquisita durante il programma “Saranno Famosi” permette a Leonardo di acquisire grandi competenze e, soprattutto, farsi conoscere. Dopo il programma, infatti, ha collaborato partecipato alla trasmissione “Buona Domenica” dal 2002 al 2006.

Nel 2015 è tornato in tv, partecipando al contest “Italia’s Got Talent”, insieme al suo gruppo di ballo “Origami”, mentre nel 2017 ha collaborato come ballerino per il Festival di Sanremo. Oggi Leonardo gestisce la scuola di danza “Asd Fly Land”, fondata da lui stesso e dove ricopre il ruolo di direttore artistico.