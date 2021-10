Segni Zodiacali: esistono i più docili e i più forti, ecco quindi quali sono le donne più vendicative dello Zodiaco.

Le stelle, le maree, la Luna e l’intero Universo influenzano le nascite fin dall’alba dei tempi. Esistono gli scettici e quelli che ci credono fermamente, fatto sta che ogni segno zodiacale ha le proprie specifiche caratteristiche e peculiarità, armonizzate con l’essenza della persona che le possiede. Il Leone è forte e maestoso, l’Aquario è innovativo ed fantasioso, il Sagittario avventuroso e curioso e chi più né ha più né metta.

Proprio riguardo queste caratteristiche, esistono i segni zodiacali che vantano un’incredibile razionalità, altri un forte carisma e poi ci sono quei segni che tendono ad essere più vendicativi degli altri. Ebbene, ora scopriremo insieme quali sono le Donne più vendicative dello Zodiaco.

LEGGI ANCHE —> Zodiaco: entro fine anno questi 4 segni conquisteranno il loro desiderio

Zodiaco – Ecco le Donne più vendicative

La Donna Capricorno si rivela molto più subdola di quanto si possa pensare: è estremamente dolce e per chi ama è disposta a fare qualsiasi cosa, ma apriti cielo se tradisci la sua fiducia. Attuerà un’inaspettata vendetta senza che tu te ne accorga minimamente. La Donna Capricorno infatti, è molto scaltra ed intelligente, si avvicinerà a te ancora di più, cercherà di studiare a fondo le tue debolezze e, una volta scoperto il tuo Tallone di Achille, è proprio lì che denterà a colpirti! Insomma, se hai a che fare con una Donna Capricorno, fai molta attenzione a non farla arrabbiare.

La Donna Scorpione è ancora peggio della Donna Capricorno, in quanto tende ad essere accecata dalla rabbia. Porta molto rancore e – soprattutto – tende a raddoppiare negli altri la sofferenza che le hanno causato. Tu le stacchi un dito? Bene, lei punterà all’intero braccio. Inoltre, mentre la Donna Capricorno tende a cercare di rimediare laddove si rende conto di aver sbagliato, la Donna Scorpione punge e poi sparisce nel nulla, senza darti modo di rispondere all’attacco.

LEGGI ANCHE —> Test: scegli un tramonto e scopri come sei veramente

Infine, arriva la Donna Gemelli, così delicata e innocua all’apparenza, ma così forte e testarda nella realtà. Lei ti riserverà la stessa moneta, ti tratterà come tu l’hai trattata. Se la calpesti, non ti aspettare che se ne possa andare con la coda fra le gambe. Non ti darà pace fino a quanto non rivedrà in te le stesse sofferenze che le hai causato tu in prima persona.