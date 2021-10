In tanti hanno provato a risolvere l’indovinello. Tu sarai più intuitivo degli altri? Nell’immagine si cela un animale, lo vedi?

Per risolvere questo indovinello ci vuole intelligenza, intuito, furbizia e – soprattutto – una buona vista. Nessuno infatti è riuscito a scoprire quale animale si celi dietro l’immagine che stiamo per mostrarvi; le illusioni ottiche spesso si rivelano impossibili da decifrare. Ebbene, se vuoi dimostrare a te stesso di essere un piccolo Einstein, prova a fare questo rapido test. Osserva l’immagine che ti stiamo per mostrare: lo vedi l’animaletto nascosto tra le righe?

Indovinello: lo vedi l’animale?

Ad occhio nudo non riuscirai mai a scoprire quale animale si cela dietro questa fitta rete di righe. Quando scoprirai la soluzione del gioco, rimarrai senza parole. Le immagini, i pixel del tuo dispositivo e il tuo campo visivo possono ingannarti. A primo impatto infatti, questo test sembra quasi una presa in giro, eppure è tutto vero: tra queste righe bianche e nere si cela un dolce gattino!

Non ci credi? Bene: allontana il tuo telefono, pc o tablet il più possibile; più sarai vicino all’immagine, meno riuscirai a visualizzare le linee che compongono l’animaletto nascosto. Questo effetto è tipico di un’illusione ottica, la quale ha la capacità di mutare forma in base alla luce e all’angolazione da cui la si osserva. Allora? Sei riuscito/a vedere il muso del gattino?

Queste sono, su per giù, le linee che dovresti riuscire a focalizzare allontanando da te l’immagine precedentemente mostrata. Incredibile vero? Questa è la dimostrazione lampante che spesso il nostro cervello ci illude di qualcosa che non esiste, quando semplicemente basta osservare l’oggetto da una diversa angolazione.