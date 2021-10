Test: scegli una farfalla e scopri cosa ti manca davvero nella vita

Senti che c’è qualcosa che non ti fa sentire completo? Fai questo rapido e veloce test e scopri cosa ti manca nella vita.

Ad ogni essere umano capita di vivere dei momenti in cui si sente la mancanza di qualcosa. In questi periodi, ci interroghiamo su quali siano le scelte giuste che ci possano aiutare a raggiungere l’agognata completezza dell’animo. Tuttavia, per intraprendere questo percorso, bisogna essere consci di cosa sia, nello specifico, che ci manca veramente. Se hai qualche dubbio in merito, prova a fare questo rapido test, scegli la farfalla che più ti attrae e questa risponderà a tutte le tue domande.

LEGGI ANCHE —> Test personalità: tè freddo, scegline uno. Ecco quanto sei anticonformista!

Test della farfalla – Ecco cosa ti manca nella vita

Se la farfalla che più ti attira è quella blu alla tua sinistra, questo significa che senti la mancanza di amicizie vere, sincere ed autentiche. Fai fatica a legarti, perché fondamentalmente hai grossi problemi di fiducia. Per questo motivo, fatichi ad instaurare legami veri e puri.

Se hai scelto la farfalla verde, vuol dire che senti la mancanza di una relazione sentimentale duratura: fai molta fatica ad innamorarti e questo ti porta a non riuscire a legarti sentimentalmente ad una persona. Questo può derivare dal fatto che – fondamentalmente – stai bene da solo, ma cerca di analizzare la tua interiorità: sei sicuro che non sia solo una paura di renderti vulnerabile di fronte ad un possibile partner?

LEGGI ANCHE —> Test: Sei resiliente? Scegli un cactus e lo scoprirai

Se la farfalla che più ha attirato la tua attenzione è quella rosa, significa che necessiti di tempo per te stesso. Sei continuamente distratto da input esterni, amici, famiglia, relazione e, di conseguenza, stai perdendo di vista quella che è la tua persona. Cerca di ritagliarti degli spazi per passare del tempo con te stesso!

Se hai scelto la farfalla gialla, significa che hai decisamente bisogno di una pausa. Sicuramente stai vivendo una situazione di blocco, ti senti con le spalle al muro e non riesci ad andare avanti. Cerca di concentrarti a ritrovare la pace, analizza te stesso e trova un nuovo cammino da intraprendere.

Infine, sei hai scelto la farfalla blu-viola, significa che senti la mancanza di leggerezza. Sei una persona che ha raggiunto la pace interiore, ami te stesso e gli altri, tuttavia ti capita spesso di ritrovarti in situazioni spiacevoli. Hai semplicemente bisogno che gli altri ti lascino volare, in modo che tu riesca nuovamente a sognare.