Ecco chi è la moglie di Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef più conosciuti e apprezzati in assoluto. La conoscevate?

Ecco chi è la moglie di Antonino Cannavacciuolo (Instagram)Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più famosi in Italia. Ha conquistato grandissima notorietà grazie alla sua partecipazione al talent show “Masterchef”, di cui è diventato una vera e propria icona. Nonostante fosse già molto conosciuto dagli addetti ai lavori, la televisione ha contribuito a creare un amatissimo personaggio.

Cannavacciuolo, infatti, è uno chef stellato e, grazie alla sua costante apparizione in tv, ha fatto conoscere a tutti la sua bravura e la sua grande passione per la cucina. Ma in pochi conoscono la sua vita privata: Cannavacciuolo ha infatti una splendida moglie. Ecco chi è.

Antonino Cannavacciuolo, ecco chi è la sua bellissima moglie

Sarebbe curioso fare una ricerca approfondita su quante persone, dopo aver visto il mitico Cannavacciuolo alle prese con Masterchef, abbiano iniziato ad avvicinarsi alla cucina, a livello “amatoriale”, ma anche per provare a calcare le orme del grande maestro napoletano.

LEGGI ANCHE –> MILLY CARLUCCI E LA SEPARAZIONE DAL MARITO ANGELO, LA CONFESSIONE DOPO ANNI

Cannavacciuolo, infatti, ha mostrato alla grande platea dei telespettatori italiani cosa vuol dire fare della propria passione un lavoro e quanto l’amore per la cucina possa fare la differenza tra un cuoco e un grande chef. Una persona speciale che ha accanto a sé una bellissima moglie che ha capito prima di tutti le grandi qualità professionali e umane dello chef napoletano.

La moglie di Antonino Cannavacciuolo è Cinzia Primatesta. Nata nei pressi del lago d’Orta, Cinzia è un’imprenditrice proprietaria di una catena di alberghi. Lei e la sua famiglia si occupano, infatti, da anni di alberghi e, con Antonio, gestiscono i ristoranti del protagonista di Masterchef.

Cinzia e Antonio si sono sposati nel 1999 e dal loro matrimonio sono nati Elisa e Andrea. Nonostante il loro lavoro richieda gran parte della giornata, i due sono ottimi genitori e amano passare molto tempo con i loro figli.

LEGGI ANCHE –> NCIS, SPOILER: ECCO CHI PRENDERÀ IL POSTO DI GIBBS

Piccola curiosità: essere uno chef stellato tra i più rinomati in Italia, evidentemente non basta per non essere letteralmente “bandito” dalla cucina di casa propria. Cinzia, infatti, vieta tassativamente che a cucinare sia Cannavacciuolo, in quanto ama cucinare e preparare manicaretti per la propria famiglia.