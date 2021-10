Angelina Jolie sfila sul red carpet della Festa del Cinema di Roma insieme alle due bellissime figlie, Zahara e Shiloh: eccole.

Angelina Jolie è pronta a fare il suo ingresso nel mondo dei cinecomics, e a farlo in grande stile. L’attrice 46enne ha iniziato la sua carriera sul grande schermo praticamente da bambina, e dagli anni ’80 ad oggi continua ad incantare.

Dopo la fine dell’intensa storia d’amore con Brad Pitt, Angelina ha aperto un nuovo capitolo della sua vita, che coinciderà col ruolo di Thena in Eternals, film del Marvel Cinematic Universe.

Proprio per presentare la pellicola diretta da Chloé Zao, l’attrice ha presenziato sul red carpet della Festa del Cinema a Roma insieme alle sue due figlie, Zahara e Shiloh. Le tre insieme sono meravigliose.

Angelina Jolie con le figlie sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

La vita privata dell’attrice è sempre stata fonte di grande interesse per le testate di gossip, sin dal suo matrimonio con Billy Bob Thornton; con Brad Pitt però, ha formato una coppia continuamente sotto i riflettori dei media.

Impegnata tantissimo come attivista, la Jolie nel 2002 adotta il suo primo figlio, Chivan Maddox. Tre anni più tardi, invece, adotta una bambina originaria dell’Etiopia, allora di soli sei mesi: appunto Zahara Marley.

Un anno più tardi invece, nel 2006, dà alla luce la sua prima figlia naturale. avuta proprio da Brad Pitt: Shiloh Nouvel. Dopo di ché i due adotteranno un altro bambino, Pax Thien, e avranno altri due gemelli, dati alla luce nel 2008.

Insomma, una famiglia numerosissima quella di Angelina; ospite alla Festa del Cinema di Roma, ha deciso di farsi accompagnare sul red carpet dalle sue figlie più grandi, appunto Zahara e Shiloh.

Le tre, meravigliose, hanno dato spettacolo: Angelina si è presentata con un vestito argentato Atelier Versace, mentre Zahara un vestito bianco con spalline dorate. Quanto a Shiloh invece, ha optato per per un vestito nero molto semplice, con ai piedi delle sneakers gialle a pois neri.

Nonostante interpreti una nuova eroina, la Jolie spende parole per chi, oggi, si batte in prima linea per chi aiuta il prossimo: “Sono le donne in prima linea, che dedicano ogni minuto della loro vita ad accogliere i migranti, persone che sono fuggite non per combattere, ma proprio per evitare la guerra e dare sicurezza alla famiglia” le parole dell’attrice.

Eternals uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 novembre, con un cast eccezionale; oltre ad Angelina Jolie, troviamo infatti anche Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Gil Birmingham, Harish Patel, Kit Harington e Salma Hayek.