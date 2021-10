Grande Fratello: Cristina del Basso che fine ha fatto? Eccola oggi

Chi non la ricorda per la sua partecipazione al mitico reality del Grande Fratello? Ma eccola oggi com’è diventata.

Il reality in diretta dalla casa più spiata d’Italia va in onda da moltissimi anni e tanti personaggi lo hanno animato.

Tra i quali troviamo la bellissima Cristina del Basso, ma che cosa fa oggi e che fine ha fatto? Scopriamolo insieme.

Frequentava l’Univeristà quando ha deciso di prendere parte al programma di Canale 5, e nell’anno precedente aveva anche cercato di entrare nel programma Striscia la Notizia, partecipando alle selezioni per le veline, arrivando anche in finale assieme a Sarah Nile.

Una volta terminato la partecipazione al Grande Fratello ha fatto qualche partecipazione al cinema, ed ha pubblicato anche immagini sensuali su Playboy Italia nel 2012.

Ha lavorato anche sul piccolo schermo, come ballerina a Colorado Caffè, ed inviata alla Vita in diretta per il Festival di Sanremo del 2010.

Per chi non lo sapesse è diventata anche mamma ma del compagno non si hanno molte notizie, una cosa è certa è una mamma single innamoratissima del suo piccolo.

Nel 2017 era tornata nuovamente sul piccolo schermo per qualche piccola comparsa in televisione, ma successivamente più nulla.

Aveva anche confidato che era dovuta ricorrere al chirurgo estetico per sistemare il suo prosperoso seno che era stato svuotato dopo l’allattamento del figlio.

Quindi di questa bellissima ragazza al momento non sappiamo cosa faccia, ma sicuramente è sempre una donna molto avvenente che riesce a catturare l’attenzione su di si, come quando ha partecipato al Grande Fratello, tanto che ad oggi ancora ne parliamo.

E voi la ricordate Cristina del Basso nelle sue docce sensuali all’interno della casa più spiata d’Italia oppure no?