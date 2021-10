Stefano De Martino, la brutta notizia per il ballerino gli porta una doccia fredda che né lui né nessuno si aspettava: la situazione.

Non arrivano buone notizie per il ballerino e conduttore campano, giunto alla ribalta per la sua relazione amorosa con la showgirl e conduttrice argentina Belen Rodriguez (che gli ha dato un figlio, Santiago).

Né lui né nessuno si aspettavano una notizia del genere, ma per Stefano è arrivata la doccia fredda di cui ora dovrà prendere necessariamente atto; cosa è successo a De Martino.

Stefano De Martino, brutta notizia per lui con annessa doccia fredda: cosa è successo

Mancherebbe ancora l’ufficialità, ma la situazione non si prospetta per nulla delle più rosee per il ballerino campano. A quanto pare, De Martino non sarà protagonista di un evento importante, atteso da milioni di telespettatori; delusione grande per lui e per tutti i suoi fan.

Stando a quanto riporta Davide Maggio, De Martino non sarà presente allo speciale di Rai 2 dedicato ai sessant’anni del secondo canale Rai; il programma in questione è intitolato I miei primi 60 anni e, a quanto emerge, al posto del ballerino la conduzione verrà affidata ad una donna.

Spostata anche la data della messa in onda, non più fissata per il 4 novembre; da capire quindi, oltre chi ci sarà a condurre, anche quando la Rai deciderà di mandare in prima serata questo programma speciale. Ciò che appare certo è che Stefano non ci sarà.

Al contrario, De Martino guiderà Bar Stella, il cui nome omaggia proprio lo storico bar gestito dal nonno del conduttore; proprio in quel luogo Stefano ha cominciato ad esibirsi dal vivo piccolissimo, sin dall’età di cinque anni.

Ancora nessun dettaglio circa gli ospiti del programma, così come incerta è ancora la data fissata per la partenza; sembra probabile comunque che la nuova trasmissione andrà in onda a partire da dicembre.

Insomma, De Martino si è visto scivolare via un’importante serata dedicata a Rai 2, ma può comunque “consolarsi” con la conduzione di Bar Stella, a cui sicuramente dedicherà tutte le sue energie; riuscirà a mettersi in mostra, come fatto in questi ultimi anni?

Alcune novità per Stefano potrebbero esserci anche in campo sentimentale, e i fan già sognano; come sappiamo, il ballerino 32enne si è riavvicinato ad Emma, sua storica ex lasciata per Belen.

Dopo tanto tempo, i due hanno chiarito e, proprio per il suo compleanno, la cantante si è lasciata andare a degli auguri affettuosi su Instagram; possibile un ritorno di fiamma? Al momento, entrambi sono single e tutto può succedere…