Vediamo le anticipazioni di “Una Vita”. Genoveva è pazzamente innamorata e confessa di provare ancora qualcosa per Felipe

Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, che andrà in onda il 25 ottobre 2021 su Canale 5. La serie tv spagnola è arrivata ad un momento della storia in cui le carte in tavola sono quasi tutte scoperte e alcuni personaggi hanno messo in luce i loro sentimenti.

Quella del 25 ottobre 2021, sarà infatti una puntata commovente che vedrà Genoveva confessare il suo grande amore per Felipe. Velasco, infatti, verrà ingannato mentre la Salmeron ammetterà a se stessa di amare ancora l’Alvarez–Hermoso.

Anticipazioni di Una Vita: ecco cosa succederà

La puntata del 25 ottobre è imminente e i telespettatori, amanti della serie tv spagnola, non vedono l’ora di sapere come andrà avanti la storia. Al centro della trama c’è ora Genoveva, che si trova in mezzo ad un intrigo di amore tra Velasco e Felipe.

LEGGI ANCHE –> MILLY CARLUCCI E LA SEPARAZIONE DAL MARITO ANGELO, LA CONFESSIONE DOPO ANNI

Genoveva si renderà conto, infatti, di provare ancora qualcosa per Felipe, pur continuando a far credere a Velasco di amarlo. La Salmeron, infatti, teme il criminale e non vuole mettere in pericolo la vita di Felipe, che potrebbe subire ripercussioni da parte di Velasco.

Quest’ultimo, infatti, nella scorsa puntata aveva ordinato a Laura di avvelenare Felipe per metterlo fuorigioco e ora l’Alvarez-Hermoso è in ospedale in pericolo di vita. Il ragazzo ora è in coma e i medici non sono molto ottimisti: potrebbe rimanere per sempre in stato vegetativo.

Sarà proprio questo violento episodio che farà capire a Genoveva i sentimenti che prova per Felipe. La Salmeron, infatti, correrà da lui in ospedale. Alla vista del povero Felipe allettato, Genoveva si renderà conto di quanto lo ami, pur consapevole di quanto possa essere pericoloso questo sentimento.

LEGGI ANCHE –> NCIS, SPOILER: ECCO CHI PRENDERÀ IL POSTO DI GIBBS

Il doppio gioco di Genoveva, infatti, potrebbe essere scoperto da Velasco, ma la Salmeron pare essere convinta della sua scelta e non vuole tornare indietro. Sarà quindi interessante scoprire in che modo la donna proverà a liberarsi di questo intrigo amoroso e tornare dal suo amato, Felipe.