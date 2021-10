Jasmine Carrisi continua a mostrare tutta la sua bellezza: che spettacolo la giovane figlia di Albano e Loredana Lecciso!

Dopo la rottura con la storica partner, nella vita come sul palco, Romina Power, Albano ha ritrovato l’amore fra le braccia della showgirl e ballerina leccese, Loredana Lecciso.

Con lei ha avuto altri due figli, Albano Jr. e Jasmine, con quest’ultima che continua a spiccare con la sua bellezza. Classe ‘2001, ad appena vent’anni porta già sulle spalle un cognome pesante, che però non le impedisce di sognare una carriera nel mondo dello spettacolo.

Similissima a mamma Loredana, ma con lineamenti anche di Albano (e per questo infatti assomiglia anche a Cristel) Jasmine è pronta a prendersi la scena; la nuova foto incanta.

Jasmine Carrisi sensuale, la bellezza della figlia di Albano e Loredana Lecciso

Jasmine non è di certo una sconosciuta: oltre ad essere molto seguita su Instagram (quasi 100 mila follower), la giovane Carrisi ha partecipato a diversi programmi televisivi, sia come giudice a The Voice Senior (insieme a papà Albano) sia da Barbara D’Urso, insieme a mamma Loredana.

In attesa di nuovi progetti Jasmine, che vive a Cellino San Marco insieme ai genitori, continua a mostrarsi meravigliosa sui social; su Instagram ha postato una nuova foto che mette in evidenza tutta la sua sensualità.

Usando il bianco e nero, la ventenne si è scattata un selfie dal basso, che mette in evidenza il suo meraviglioso viso; Jasmine ha lasciato tutti senza parole, tanto che tra i commenti c’è chi già la etichetta come “una favola”.

Oltre ad aver partecipato ai programmi menzionati, Jasmine ha iniziato una carriera da cantante, ereditando la passione per la musica da papà Albano; un anno fa ha lanciato il suo primo singolo, Ego, ed è pronta a cantare ancora.

Ha inoltre già fatto il suo esordio come attrice, debuttando sul grande schermo nel film La dama e l’ermellino di Lorenzo Raveggi, nel quale ha interpretato i panni della duchessa consorte di Milano, Isabella d’Aragona.

Al momento, la ragazza sembra essere impegnata con Alessandro Greco, anche se molte testate di gossip avevano parlato di una presunta frequentazione col figlio di Biagio Antonacci. Ciò che è certo è che Jasmine farà parlare di sé e, molto presto, la vedremo sicuramente coinvolta in qualche nuovo progetto; riuscirà a sopportare il peso delle critiche e l’etichetta di “figlia d’arte”, che sicuramente in molti le affibbieranno? In Aurora Ramazzotti ha sicuramente un esempio positivo da seguire.