Il Paradiso delle signore: Faccia a faccia tra Gloria ed Ezio

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento che ci attende per quanto riguarda l’amatissimo Paradiso delle Signore.

Anche oggi abbiamo modo di vedere una nuova puntata molto interessante e complicata per quanto riguarda le vicende che succedono all’interno del Grande Magazzino.

Ecco le anticipazioni per oggi, 25 ottobre del Paradiso delle Signore, che ci lasceranno davvero senza parole.

Iniziamo con il dire che Salvatore le ha provate veramente tutte per cercare di conquistare la bella Anna, ma non sembra esserci nulla da fare.

Paradiso delle signore: ecco il faccia a faccia!

Ma il problema è un’altro, perchè Anna ha paura di lasciarsi andare, e di mettere in pericolo Salvatore.

Per questo motivo, la Imbriani, decide di fare altro, ovvero di allontanare l’uomo che le interessa, in fondo.

Ha anche saputo che Salvatore l’ha vista salire in macchina con Roberto, e per questo motivo gli dice che hanno una relazione, ma sta mentendo in modo clamoroso, cosa deciderà di fare i prossimi giorni Salvatore ancora non lo sappiamo, staremo a vedere.

Tina, invece sta sperando che le cose migliorino anche perchè il medico le ha confermato l’unica soluzione possibile, ovvero l’operazione.

Dopo aver detto tutto a Vittorio, deciderà di partecipare al film che gli ha proposto, ma ovviamente chiederà del tempo.

Per quanto riguarda la bella Gloria, sembra che le cose inizino ad andare in modo diverso, perchè Armando è riuscito a convincerla di non lasciare Milano.

Deve affrontare Ezio e tutto quello che la spaventa, Gloria quindi decide di agire e tornerà al Paradiso delle Signore.

Il papà di Stefania la vede dopo moltissimi anni dalla sua fuga e la sua relazione non è solamente stupore

L’uomo infatti si arrabbierà davvero molto, ma come mai? E soprattutto quale decisione decide di prendere?

Dopo che Tina ha deciso di accettare la proposta di Vittorio e del Conti, si getterà a capofitto nel progetto.

Sceglierà di coprodurre la pellicola a a Brivio viene in mente un’idea geniale, far incidere all’Amato il pezzo più importante del musicarello.

La registrazione, ovviamente deve avvenire in tempi molto brevi, ma come farà Tina a riuscirci?

Ludovica, nel mentre ha ricevuto da Cosimo la grande opportunità di abitare a Villa Bergamini, e chiederà a Marcello di andarci insieme.

L’uomo accetterà questa incredibile proposta che gli viene fatta dalla sua compagna? Possiamo solamente attendere i prossimi episodi e vedere come si svilupperà la situazione.