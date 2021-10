Instagram: Ecco come scoprire chi vede il tuo profilo

Vediamo insieme come è possibile scoprire chi viene a vedere il nostro profilo social di Instagram per sbirciare quello che pubblichiamo!

Tutti noi abbiamo un account social su Instagram e ci piace seguire i nostri beniamini oltre che agli amici più stetti, o agli eventuali compagni o compagne.

LEGGI ANCHE —> Test: scegli un tramonto e scopri come sei veramente

Ma come possiamo, veramente, riuscire a capire chi viene a guardare il nostro profilo per vedere quello che facciamo? Scopriamolo insieme.

Instagram: Come vedere chi guarda il nostro profilo

Spesso succede anche che attendiamo un Mi Piace da una persona che ci ha catturato il cuore, oppure vogliamo sapere quante volte quella persona viene a guardare il nostro profilo.

A chi non piace capire come sta andando quello che pubblichiamo e soprattutto quanti mi piace riusciamo a prendere con una semplice fotografia.

Adesso però tramite una semplice applicazione possiamo riuscire a capire cosa succede sul nostro amato account social su Instagram.

Stiamo parlando di Reports+, che ci permette di verificare tutto quello che succede, ed è capace di indicarci tutti quelli che vengono assiduamente a verificare le nostro fotografie ed i nostri Mi Piace.

LEGGI ANCHE —> U&D: Cavaliere confessa problemi di salute, ecco di chi si tratta

Ma non solo, l’applicazione riesce anche a dirti chi ha deciso di non seguirti più, chi non ha ricambiato ed infine anche chi ha bloccato i tuoi post.

Un’altra funzione che potrebbe essere utile è quella di programmare i post, anche se magari in quel momento stiamo facendo tutt’altro.

Insomma una applicazione che potrebbe essere molto utile per monitorare quanto accade sul nostro profilo social di Instagram, e di verificare se la nostra amata, o amato ha deciso di seguirci o magari ci ha messo un semplice mi piace alla fotografia.

E voi siete curiosi di scaricarla e vedere che cosa succede sul vostro profilo capendo veramente tutto e riuscendo a capire se una determinata persona, magari di tanto in tanto guarda il nostro profilo?