Caterina Balivo, guai in vista: arriva la brutta notizia per la storica conduttrice Rai campana, ecco cosa sta succedendo.

Prima come modella e showgirl, poi come conduttrice, Caterina Balivo dall’inizio degli anni ‘2000 ad oggi è diventato un volto noto della Rai, prendendo parte a diversi programmi.

Campana classe ’80, ha esordito come valletta di Fabrizio Frizzi in Scommettiamo che…? , nel ‘2000, arrivando poi a condurre programmi come Unomattina, Festa Italiana, Detto fatto e, più di recente, Vieni da me.

Nonostante la grande esperienza però, ultimamente è apparsa poco davanti alle telecamere; non avendo un programma da condurre, è impegnata attualmente solo come giudice de Il Cantante Mascherato. Ora, la conduttrice viene coinvolta in una polemica: non arrivano buone notizie.

Caterina Balivo, brutte notizie: la conduttrice furiosa

Nelle scorse ore, la conduttrice campana è finita al centro di una polemica per via di un’accusa che l’ha mandata su tutte le furie. Solo poche settimane fa, ad attaccarla era stata Manila Nazzaro, conduttrice e attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Prima di entrare nella casa di Cinecittà, la Nazzaro l’ha attaccata dicendo di stimarla professionalmente ma che, da parte della Balivo, ha sempre avvertito un astio per aver vinto Miss Italia (nell’edizione del ’99, a cui ha partecipato appunto anche la Balivo).

A distanza di poco tempo, Caterina subisce una nuova frecciatina, questa volta però proveniente dal web; su Instagram, un utente ha commentato un suo post affermando come abbia smesso di lavorare anche a causa del mantenimento del marito (Guido Maria Brera, un noto imprenditore e scrittore).

“Ti seguo da tanto tempo, io ho difficoltà ad andare avanti per mantenere due figli” si legge in parte del commento. Leggendolo, la conduttrice è andata su tutte le furie, rispondendo a tono ad un’accusa ritenuta dalla Balivo fuori luogo e poco carina.

“Da quando ho diciassette anni mi mantengo da sola e a 41 continuo a farlo. Non esiste solo la televisione. Un bacio, ma ho capito il senso del tuo messaggio. Tu cerca di capire il mio, con affetto” la risposta della conduttrice, che ci ha tenuto a sottolineare la sua indipendenza.

Essendo un messaggio, risulta difficile capire il tono dell’affermazione, ma la Balivo ha voluto subito replicare per non fare la figura della “mantenuta”. Chissà se a questo punto l’utente in questione deciderà di replicare esponendo ancora il suo punto di vista, o se deciderà di lasciare alla conduttrice l’ultima parola.

Di certo comunque, a prescindere dai commenti, la volontà di Caterina è quella di mettersi nuovamente in gioco con un programma tutto suo cercando, nel pieno della sua maturità, di dare una svolta definitiva alla sua carriera televisiva.