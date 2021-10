Love is in the air: Melo inganna in modo subdolo Eda

Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo episodio per quanto riguarda la nostra soap opera turca, Love is in the air.

Tutti i giorni abbiamo modo di assistere ad un nuovo appuntamento del nostro programma preferito in onda su Canale 5, che arriva dalla Turchia come un’altro grande successo passato ovvero Daydremes.

Ma cosa succederà oggi 25 ottobre nella soap opera Love is in the Air? Cerchiamo di capire come si svilupperanno le cose per la bella Eda.

Iniziamo con il dire che Serkan ha finalmente capito che prova ancora un fortissimo sentimento per la bella Eda.

Melo mente spudoratamente ad Eda:perché?

Ma a causa dell‘incidente automobilistico di Selin, l’imprenditore resta vicino alla donna che gli ha mentito ed ha utilizzato per suo vantaggio la perdita di memoria, ma l’uomo pensa a come può riconquistare la sua vera amata.

Anche perchè vede la bella Eda sempre più vicina, e forse interessata a Deniz, ecco quindi che il piano gli viene in mente, ma che da solo non può mettere in atto.

Finalmente dopo settimane che non ricordava assolutamente nulla della loro relazione che li stava unendo in matrimonio, Serkan ha ricordato tutto, con grandissima gioia.

Per il suo piano però, Serkan ha bisogno degli amici di sempre, Melo e Ceren, devono infatti aiutarlo ad organizzare una cena romantica, e bellissima per loro due, in un posto davvero speciale.

Le amiche di Eda, ovviamente accettano con molto piacere questa sfida che gli viene data ed iniziano a lavorare in modo molto serrato.

Melo convince Eda che vuole andare a mangiare fuori perchè è molto triste, ma una volta giunti sul posto, ovviamente con una banalissima scusa lascia il ristornate.

Ecco quindi arrivare il bel Serkan che avrà modo quindi di passare del tempo da solo con la bella Eda.

Cosa succederà tra i due? Per il momento possiamo solamente attendere il prossimo episodio che andrà in onda sempre su Canale 5 intorno alle 16.55