Mercedesz Henger da capogiro cavalca solamente in intimo, si vede ogni cosa; la figlia di Eva Henger lascia tutti senza parole.

Tale madre tale figlia, in quanto a bellezza e sensualità è proprio il caso di dirlo. Nata dal rapporto di Eva Henger con Riccardo Schicchi, l’italoungherese classe ’91 ha subito rubato l’occhio per la somiglianza con la madre e l’incredibile bellezza.

Dopo gli studi liceali a Roma, Mercedesz si è laureata in Psicologia in Inghilterra, all’ University of Southampton; nel 2002, grazie al cameo nel film Gangs of New York di Martin Scorsese, Mercedesz fa il suo esordio come attrice nel mondo del cinema, prendendo il cognome della madre.

Da lì in poi, diverse apparizioni in varie pellicole e in diversi programmi televisivi italiani, tra cui L’Isola dei Famosi e Le Iene; impegnata anche come modella, ha più volte mostrato il suo corpo da urlo per un fascino senza eguali.

Biondissima e con gli occhi chiari, la Henger porta in dote i lineamenti ungheresi della madre, che già da tempo fanno impazzire tutti i fan italiani; più volte, sua figlia Mercedesz ha dimostrato di non avere nulla da invidiare a Eva, e il nuovo scatto non fa che confermarlo.

Sul suo profilo Instagram, Mercedesz posta spesso scatti sensuali che mostrano le sue curve da capogiro, ma questa volta la suggestiva location enfatizza tutta la sua sensualità.

Immortalata a cavallo, la giovane Henger indossa solamente un intimo di pizzo nero, con una vestaglia leggera aperta che lascia grande spazio al suo décollété, contenuto a stento da un reggiseno a balconcino.

L’effetto in bianco e nero enfatizza l’atmosfera da fiaba, con Mercedesz che appare come una dama fantasy, una creatura quasi mitica e fiabesca; il suo corpo scolpito lascia tutti senza parole.

“Una inedita sul cavallo + pt.2 degli spezzoni a caso di quest’estate” recita la didascalia del post, che ha mandato in visibilio il quasi milione di follower della giovane attrice e showgirl italoungherese.

In questi ultimi anni, Mercedesz è stata impegnata con Live – Non è la D’Urso, ma con la chiusura del programma della nota conduttrice campana in molti non vedono l’ora di rivederla di nuovo in tv. Nel frattempo, il suo Instagram continua a far alzare la temperatura del web.