Il protagonista di Don Matte, Terence Hill, ha un figlio che è la sua fotocopia. Lo conoscevate? Ecco com’è il ragazzo

Terence Hill è uno delle icone della televisione italiana e delle fiction targate Rai. Il protagonista di Don Matteo, ormai prossimo alla pensione, è entrato nelle case di milioni di italiani e ha lasciato un ricordo indelebile delle sue grandissime interpretazioni.

L’attore nato a Venezia è tra i più amati nel nostro Paese e la sua carriera rappresenta una delle più vincenti e di successo. Dei suoi film e fiction si sa praticamente tutto, ma conoscete suo figlio? È una vera e propria fotocopia del padre, eccolo.

Terence Hill: ecco suo figlio Jess

Mario Giotti, in arte Terence Hill, ha conquistato il panorama dello spettacolo italiano grazie soprattutto alla gloriosa ed eterna coppia che formava con il mitico Bud Spencer. I due sono stati tra le prime vere star della televisione italiana, arrivando a vincere il David di Donatello alla carriera.

Terence Hill nasce a Venezia nel 1939 da madre tedesca. Vivrà infatti la sua giovinezza in Germania, fino a diventare un attore a 11 anni. Raggiungerà la celebrità grazie ai film western che interpreterà formando una meravigliosa coppia con Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer.

Per quanto riguarda la vita privata. Terence è legato a Lori, donna statunitense e di origini tedesche, conosciuta quando era ragazza, sul set di “Dio perdona…io no!”. I due si sono sposati nel 1967 e dal loro matrimonio è nato Jess nel 1969.

Il figlio di Terence Hill è una vera e propria fotocopia del padre. Terence e Jess sono due gocce d’acqua: entrambi hanno capelli biondi, lo stesso colore degli occhi e lineamenti del viso molto simili. Anche Jess, come suo padre, ha una grande passione per il cinema e oggi è un affermato sceneggiatore.

I due hanno ancora collaborato insieme per lavoro, come ad esempio nel film “Il mio nome è Thomas”, capolavoro dedicata al grande amico di Terence Hill: Bud Spencer.

Sarà curioso sapere come continuerà la carriera di Jess dopo il definitivo ritiro di papà Terence. Rispetterà la sua decisione di abbandonare i riflettori o lo coinvolgerà per lavorare, magari, ad un ultimo grande spettacolo per il cinema?