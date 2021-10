Alfonso Signorini, amato conduttore del Grande Fratello Vip, parla della sua malattia ospite a Verissimo: “E’ stata dura…”.

Alfonso Signorini apre il suo cuore in tv. Il celebre opinionista, diventato ormai un affermato conduttore, parla della dura situazione che ha dovuto affrontare, con spontaneità e sincerità.

Da due anni ormai è il conduttore del Grande Fratello Vip, dopo essere stato opinionista per diverse edizioni; la sua personalità è da sempre apprezzata dal pubblico, che ama in lui anche l’immensa cultura, e col suo slancio Signorini ha saputo ravvivare un programma che si stava piano piano spegnendo.

Ospite da Silvia Toffanin, questa volta Signorini non è stato testimone di momenti a cuore aperto come succede al GF Vip, ma ne è stato protagonista in prima persona; il ricordo della malattia lo commuove.

Alfonso Signorini e la malattia, la confessione a Verissimo: “E’ stata dura”

Nell’intervista allo storico programma della Toffanin, Signorini ha avuto modo di parlare ben poco di lavoro, ma tantissimo della sua vita privata. Il direttore di Chi si è commosso diverse volte, ricordando momenti del suo passato; tra questi anche la malattia che ha dovuto affrontare a causa del COVID-19.

Il conduttore si è infettato subito dopo la fine della scorsa edizione del GF Vip e racconta di aver vissuto un vero e proprio trauma. “È stata un’esperienza molto dura, la solitudine forse faceva più male del Covid. Avevo il terrore, quando veniva la sera ero terrorizzato. E’ stata dura“ le parole del conduttore, che ricalcano quelle di molte altre persone che purtroppo hanno avuto il COVID-19.

Immancabili poi delle parole per il compagno Paolo, a cui Signorini è legato da tantissimi anni; pur di non lasciarlo solo durante il periodo di malattia, il conduttore ha rivelato che il suo compagno ha dormito nel garage.

Leggi anche –> Una visione, Mercedesz Henger cavalca in intimo: spettacolo bollente

Un grande rapporto lega i due, nonostante non sia cosi visibile considerata la riservatezza dei due. “Ci rispettiamo molto, abbiamo due vite parallele, ma sentiamo sempre il bisogno di ritrovarci e stare insieme” afferma il conduttore, che sottolinea anche come sia la qualità del tempo passato insieme a fare la differenza, e non la quantità.

Leggi anche –> Regina Elisabetta, medici preoccupati per la sua salute: non può più farlo

Chiusura riservata al Grande Fratello Vip, dove Signorini si sente a casa, nonostante delle volte gli stessi “vipponi” lo facciano arrabbiare; riguardo le anticipazioni, ha preannunciato un attesissimo faccia a faccia per la prossima puntata.