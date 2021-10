Alfonso Signorini è fidanzato? Nelle ultime ore è comparsa sul web una delle rarissime immagini del suo compagno. Vediamo insieme chi è e cosa fa nella vita.

Alfonso Signorini è sicuramente uno dei conduttori più apprezzati dal pubblico a casa.

Il noto conduttore è riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua estrema sensibilità. In più di un’occasione, l’abbiamo visto commuoversi al Gf Vip per via di alcune storie molto toccanti.

Alfonso, nonostante sia una persona molto aperta e di larghe vedute, rimane una persona molto riservata soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata.

Sabato l’abbiamo visto commuoversi durante l’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. Per la prima volta, il noto conduttore si è lasciato andare e ha anche parlato della sua vita sentimentale.

Quello che tutti si sono sempre chiesti è: ma Alfonso Signorini è fidanzato? Ebbene oltre ad aver confermato la notizia, nelle ultime ore è emersa anche una foto insieme al suo compagno.

Vediamo insieme chi è e cosa fa nella vita.

Alfonso Signorini: spunta sul web la foto con il Compagno

Alfonso Signorini si è lasciato andare durante l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, il noto conduttore, visibilmente commosso ha parlato per la prima volta della sua storia d’amore con l’attuale compagno.

Il fidanzato di Alfonso si chiama Paolo Galimberti, è un noto imprenditore ed ex senatore della Repubblica Italiana: i due stanno insieme da ben 19 anni.

Signorini durante la chiacchierata con la Toffanin ha rivelato alcuni dettagli intimi della relazione con Galimberti, infatti le sue parole sono state “Noi ci rispettiamo molto. Abbiamo due vite parallele nel senso che ognuno ha la sua casa, ognuno ha la sua vita però si sente sempre il bisogno di ritrovarci, di stare insieme e la qualità del tempo è quello che fa la differenza. Anche se abbiamo due caratteri molto diversi, ci vogliamo molto bene”.

Ma non solo, il noto conduttore ha anche confessato la reazione di sua madre quando ha conosciuto il suo attuale compagno “mi ricordo sempre quello che mi disse mia madre a cui sai io sono legatissimo: a lei piaceva molto Paolo tant’è che il giorno che se n’è andata ha chiesto alla sua badante di mettere una t-shirt che le aveva regalato lui e se n’è andata con la sua maglietta addosso…”.

I due quindi sono molto innamorati, per scoprire altre novità sulla loro storia d’amore non ci resta che attendere la prossima intervista.