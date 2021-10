Bianca Atzei: la sua casa è stupenda ed elegantissima-VIDEO

Vediamo insieme l’incantevole casa della bella Bianca Atzei, che in questo momento si trova al centro del gossip per un triste fatto.

Lei è una bravissima e molto amata cantante italiana, stiamo parlando ovviamente di Bianca Atzei.

Nelle ultime settimane ha confessato un qualcosa di molto intimo che le è accaduto, che ha commosso tutti, ma avete mai visto la sua casa.

Per chi non lo sapesse, Bianca vive a Milano, in una incantevole casa dove il classico ed il moderno si mixano alla perfezione.

Bianca e la casa incantevole a Milano

Ovviamente non possono mancare anche dei dettagli particolari per i suoi amici a 4 zampe, che lei ama moltissimo.

Molto spesso sul suo profilo social di Instagram, pubblica momenti in casa, da sola oppure insieme al suo compagno, dove si svelano alcuni angoli.

Ad esempio il pavimento è bianco e nero, ma non mancano nemmeno elegantissimi elementi in legno come parte del soffitto con le travi a vista, che incorniciano perfettamente le pareti bianche.

Ha anche mostrato alcuni elementi della camera da pranzo che sono sempre in linea con un minimal chic, e dove troviamo anche grandissimi specchi.

Per quanto riguarda invece la cucina, sembra essere in una parte rialzata della casa ed è interamente bianca, come mostra anche il video di seguito.

Questa bellissima cucina ci affaccia su un open space incantevole, che mostra tutta la classe e la bellezza di questo allestimento molto particolare e ricercato.

Ogni singolo dettaglio non è assolutamente messo li a casa ma è stato perfettamente studio per rendere il tutto davvero accogliente e molto delicato.

I contrasti che ci sono, indicano un carattere anche molto forte e molto attento al dettaglio, insomma una casa davvero dal quale prendere spunto come quelle che vediamo sulle riviste di moda o di arredamento stesso.

Siamo sicuri che tutto è opera della bellissima e bravissima Bianca Atzei, data la sua incredibile classe nel vestire e nel mostrarsi al grande pubblico, la casa non poteva che non essere da meno.

E voi cosa ne pensate dopo aver visto anche il video di questa bellissima abitazione nel cuore di Milano per la cantante Bianca Atzei?