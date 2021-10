Regina Elisabetta, medici preoccupati per la sua salute: non può più farlo

Non ci sono buone notizie per quanto riguarda lo stato di salute della Regina Elisabetta II: ecco che cosa le hanno detto i medici.

Forte, stoica e invincibile: così è sempre stata dipinta la Regina Elisabetta II, ed esattamente in questo modo appare nell’immaginario delle persone di tutto il mondo. Ma il tempo pesa anche per lei e, arrivata all’età di ormai di 95 anni, alcuni suoi acciacchi iniziano a diventare sempre più seri e preoccupanti. Proprio per questo i medici reali le hanno vietato di continuare a fare una cosa che la regina amava tanto: scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Elizabeth Alexandra Mary è nata a Londra in un ormai lontano 21 aprile 1926, e tutti i suoi anni li porta divinamente. Tanto che, fino a poco tempo fa, era stata vista una sola volta con un bastone da passeggio ad aiutarla negli spostamenti, ma unicamente in occasione di un suo intervento al ginocchio nel 2003. Insomma: la regina Elisabetta è una donna di ferro che non è crollata nemmeno dopo la morte dell’amato marito Filippo – scomparso dopo una grave infezione lo scorso 9 aprile – che l’ha lasciata sola dopo ben 74 anni passati insieme.

Regina Elisabetta, la decisione dei medici

Ma qualcosa sta cambiando: le sue condizioni mediche hanno richiesto un intervento immediato dei medici della Royal Family.

A mettere in allarme i numerosi fan sono state le immagini della Regina alla cerimonia di ringraziamento per il centenario della Royal British Legion: Elisabetta II – patrona dell’organizzazione benefica delle forze armate – era accompagnata dalla figlia, la principessa Anna. Aveva con sé un bastone da passeggio e no, questa volta non c’entra un’operazione: sono gli acciacchi tipici della vecchiaia ad impedire alla Regina di camminare autonomamente. Già il livello di preoccupazione per la sovrana quindi era alto, ma dopo l’ultima notizia che sta circolando in queste ore i fan sono molto preoccupati.

Basta con l’alcol

La notizia sta circolando veloce sul web nelle ultime ore e sta lasciando molti perplessi: i medici hanno dovuto agire con molta fermezza, impedendo alla Regina di continuare a fare una cosa che ha sempre amato molto nel corso di tutta la sua vita.

La prima a riferire la triste notizia per Elisabetta II è stata la rivista ‘Vanity Fair‘ e in particolare Katie Nicholl che in un articolo ha annunciato che la Regina avrebbe ricevuto l’ordine da parte dei medici reali di smettere di consumare alcolici.

“Alla regina hanno detto di rinunciare al suo drink serale che di solito è un Martini“, si legge sulle pagine della nota rivista. “Non è un grosso problema per lei, che non è una grande bevitrice, ma sembra un po’ ingiusto che in questa fase della sua vita debba rinunciare a uno dei pochissimi piaceri. L’alcol è sparito, i suoi medici vogliono assicurarsi che sia il più in forma e in salute possibile“. Pur non essendo solita consumare grandi quantità di alcol, infatti, la sovrana si concedeva il suo ‘vizietto’ quotidiano ogni sera, bevendosi un Martini, ma i medici sono preoccupati per i suoi tanti impegni e per preservare la sua salute sono dovuti intervenire, prendendo la drastica decisione di eliminare ogni traccia di alcol nella sua dieta. Ovviamente, per il suo bene. E tutti i suoi fan si augurano che la Regina possa vivere altri cento anni ancora.

