Ricordate Katia Pedrotti? Oggi l’ex gieffina è bellissima e ha fatto impazzire il web con l’ultimo post di Instagram. Ecco la foto.

Katia Pedrotti deve la sua notorietà alla sua partecipazione al Grande Fratello, precisamente alla quarta edizione della trasmissione, occasione in cui ebbe la fortuna di conoscere l’attuale marito – Ascanio Pacelli. In questo caso, la relazione nata davanti alle telecamere fu talmente intensa ed autentica, da portare i due concorrenti a sposarsi nel 2005, diventando poi genitori di due splendidi bimbi: Matilde nata nel 2007 e Tancredi, venuto alla luce nel 2013.

Dalla sua partecipazione al Gf, ne è passata di acqua sotto i ponti: oggi Katia è un’influencer di successo che vanta moltissimi followers. Mamma e moglie premurosa, oggi Katia Pedrotti ha 43 anni ed è sempre bellissima.

Katia Pedrotti – Ecco cosa fa oggi

Successivamente alla sua partecipazione al Grande Fratello, Katia Pedrotti rimase nel mondo della tv per pochi mesi. Venne invitata nei salotti televisivi per parlare della sua storia d’amore con Ascanio e, una volta che lo scoop perse di interesse, le apparizioni televisive di Katia diminuirono progressivamente.

Oggi, la Pedrotti si dedica all’azienda di famiglia insieme al marito e, oltre a questo, porta avanti la carriera di influencer. E’ appassionata di alimentazione e nutrizione e cerca quindi di mantenere un sano life style. Pubblicizza prodotti per il fitness e conquista il web con la sua forma smagliante.

Ed ecco quindi la foto che ha ottenuto non poca attenzione dai fan del web: Katia Pedrotti è in splendida forma e fa invidia a molte ventenni. L’abitino corto fa intravedere le gambe e mette in risalto la figura slanciata.