Il paradiso delle signore: Tina mette in atto un raggiro

Vediamo insieme che cosa pensa di fare la bella cantante al Paradiso delle signore, in questo nuovo appuntamento odierno.

Come sappiamo in questa serie, ovvero la sesta, Tina è tornata a casa ma ha nascosto a tutti che ha un problema alla voce.

E per questo motivo sta facendo di tutto per nasconderlo, ed evitare di dire tutto, ma cosa succederà nell’appuntamento di oggi, 26 ottobre? Scopriamolo insieme.

Iniziamo con il dire che avevano lasciato Gloria ed Ezio che si dovevano incontrare per un faccia a faccia, anche perchè la donna ha deciso di non lasciare Milano ed il Paradiso dopo aver parlando con Armando, che gli ha promesso di non lasciarla mai.

Il paradiso delle signore: il raggiro di Tina

Il Colombo, ovviamente è molto agitato nel rivedere la sua ex moglie, anche perchè da adesso in poi non potrà evitarla.

I due si incontreranno, finalmente, fuori dal grande magazzino, per evitare sguardi indesiderati.

Ezio accetterà alle richieste di Gloria, ma non sarà molto contento, e siamo sicuri che ci saranno enormi colpi di scena.

Brivio, nel mentre, è rimasto senza parole dal talento mostrato da Tina e per questo motivo vuole registrare immediatamente il demo musicale per il film.

Tina vuole partecipare al film, ma in questo momento per la sua voce sarebbe un rischio enorme, perchè deve operarsi il prima possibile, dato che il problema è peggiorato.

Ovviamente se rifiutasse la richiesta del produttore, la sua carriera sarebbe praticamente finita, ecco perchè decide di fare qualcosa di particolare.

Tina, dopo aver ascoltato Anna cantare, trova il modo per risolvere tutto, farà incidere il brano a lei.

Una piccola bugia a fin di bene, ma siamo sicuri che le cose potrebbero sfuggire di mano a tutti.

Nel mentre la contessa Adelaide, ovviamente continua ad affilare le sue unghie, ed avvisa Ludovica del gala che si terrà a brevissimo al Circolo.

Nulla di particolare, fino ad un certo punto, perchè il direttore sarà Marcello, ed Adelaide metterà in ansia Ludovica.

L’uomo non deve fare assolutamente nessun errore, perchè è il suo primo grande impegno all’interno del Circolo.

Riuscirà quindi la contessa a far allontanare l’uomo da Ludovica e dal circolo? Possiamo solamente attendere le prossime puntate per scoprirlo.