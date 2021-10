Alessandra Amoroso davanti ad un nuovo inizio che l’ha scossa e le ha messo ansia: “Mi sta tremando il cuore”. Ecco cosa è successo

La pandemia di Covid 19 ha cambiato totalmente la vita di tutti noi e i paradigmi della socialità. Anche il mondo spettacolo e, in particolare, della musica è stato colpito gravemente con concerti bloccati e divieto assoluto di grandi assembramenti.

Gli artisti hanno perso il loro palcoscenico e la loro più grande forma di espressione artistica e musicale: i concerti. Ma adesso, grazie al vaccino, la vita sta tornando pia piano alla normalità. La musica prova a ripartire e gli artisti sono pronti: la stessa Alessandra Amoroso è davanti ad un nuovo inizio che le ha messo ansia, ecco cosa è successo.

Alessandra Amoroso: “Mi sta tremando il cuore”

La vita sta provando a ripartire con cautela e la normalità sembra affacciarsi alla finestra. Dopo le aperture, la concessione e la rimozione di alcune restrizioni, è forse giunto il momento di ripartire anche per i grandi eventi che presuppongono la presenza di molte persone.

Dopo gli stadi, infatti, ripartiranno anche i concerti e con loro tutta la musica italiana. Gli artisti sono prontissimi ed emozionati per quello che sarà, probabilmente, l’anno del via libera: il 2022. Un artista in particolare sembra molto emozionata all’idea della ripartenza: Alessandra Amoroso.

La cantante salentina, vincitrice di Amici di Maria De Filippi, avrà la possibilità di salire sul palco di San Siro. Una grandissima notizia che ha portato grande felicità alla cantante pugliese. La Moroso ha infatti detto in un’intervista: “Mi sta tremando il cuore. San Siro arriva nel momento in cui sono pronta ad accogliere qualcosa di così grande”.

La bravissima cantante è pronta ad uscire con il suo nuovo album. Il prossimo 22 ottobre, infatti, la Amoroso pubblicherà il suo ultimo capolavoro, un disco che, secondo la cantante è qualcosa di completamente diverso dal solito: “Mi sono spinta oltre la mia comfort zone – Ha detto la Amoroso – come non ho mai osato prima”.

Insomma, si avvia un periodo di grandi progetti e grandissime notizie per la bella cantante salentina. La partecipazione ad un concerto e l’uscita del nuovo album saranno certamente un ulteriore passo in avanti per la sua straordinaria carriera.