Arrivano le anticipazioni di Una Vita con Bellita che vede la sua carriera in serio pericolo. Ecco cosa succederà il 26 ottobre

Continua il successo di ascolti per la serie tv spagnola più famosa in Italia. Una Vita ha infatti conquistato le case degli italiani che, puntualmente ogni giorno alle 14, accendono il televisore per godersi le complicate vicende dei protagonisti.

Le nuove anticipazioni forniscono importanti informazioni su quello che succederà durante la puntata del 26 ottobre 2021, che andrà in onda su Canale 5. A quanto pare la carriera di Bellita è in serio pericolo e quest’ultima è in ansia a causa dei disturbi alla gola. Ecco cosa succederà.

Anticipazioni di Una Vita: Bellita teme per la sua carriera

Dopo il grande successo raggiunto grazie alla sua meravigliosa voce, Bellita è al settimo cielo per l’uscita del suo nuovo album, ma non tutto andrà come la giovane cantante si aspetta e ci sarà qualcosa di pericoloso che le metterà i bastoni tra le ruote.

Nonostante le bocciature ricevute dalla critica, Bellita non si è scoraggiata e, dopo poco, sono iniziate ad arrivare offerte di lavoro interessanti per lei. Le canzoni pubblicate sul suo nuovo album, infatti, stanno piacendo molto.

Quando tutto sembra filare liscio, però, alcuni seri disturbi alla gola metteranno in serio pericolo la carriera di Bellita, che ora sembrava decollare, e la costringeranno a fermarsi per un po’. I disturbi alla gola non vogliono passare e Bellita inizia ad essere in ansia per la sua carriera.

I dolori alla gola faranno precipitare Bellita in un grandissimo sconforto e, una volta giunta da Madrid un’offerta di lavoro per un rinomato teatro della città, la Dominguez non ammetterà il problema e cercherà di guadagnare tempo, in modo da recuperare la forma.

Intanto la situazione di Genoveva non migliora: la Salmeron si è resa conto di amare con tutta sé stessa Felipe, ora in un letto di ospedale in stato vegetativo. Ma Velasco, colpevole di aver ridotto l’avvocato in quelle condizioni, non sarà per nulla felice di questo.