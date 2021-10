Love is in the air: Eda lo schiaffeggia per un motivo particolare

Vediamo insieme che cosa ci aspetta nell’appuntamento di oggi per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Come tutti i giorni intorno alle 16.50 attendiamo con ansia che inizi una nuova puntata della soap opera campione di incassi, Love is in the air.

Cerchiamo di capire quindi, che cosa avremmo modo di vedere oggi, 26 ottobre, dove resteremo senza parole per il gesto.

Iniziamo con il dire che alla bella Selin non è passato assolutamente inosservato il nuovo rapporto tra Serkan ed Eda, e la donna è sempre più gelosa.

Eda lo schiaffeggia e va via

Ovviamente, ha una grandissima paura che stia iniziando a ricordare il passato e quindi che era innamorato di Eda e che la stava sposando, prima del brutto incidente aereo.

Messa in guarda dall’amica Ceren, Selin arriva da Serkan ed inizia ad inventare qualsiasi scusa per cercare di non mandarlo al romanticissimo incontro con la sua Eda, in un ristorante incredibilmente elegante e dall’atmosfera incredibile.

Ceren, però insieme a Melo e Serkan, aveva organizzato questa cena romantica ma essendo gelosissima di Deniz decide di sabotare tutto ed avvisare Selin.

Vuole in questo modo, creare problemi ad Eda, che ha fatto innamorare di lei il bel Deniz, allontanandolo da lei.

Sta diventando in queste ultimissime settimane un personaggio davvero particolare ed incomprensibile, rispetto al passato.

Ovviamente nulla può fermare Serkan, che nonostante tutto si reca alla bellissima cena preparata esclusivamente per loro, lasciando senza parole Eda.

I due si scambiano anche un romanticissimo bacio e la Yildix inizia a pensare che il suo amato Serkan stia iniziando a ricordare qualcosa, e a proseguire la loro bellissima storia d’amore.

Ma purtroppo non è così, Serkan confessa che ha baciato Eda solamente per vedere se ricordava qualcosa del suo passato, la donna ovviamente è molto dispiaciuta da queste parole, e giustamente schiaffeggia il suo ex fidanzato ed abbandona in fretta e furia il locale.

Insomma la loro relazione ancora non sembra essere pronta per trionfare nuovamente, dovremmo attendere le prossime puntate e vedere come si svilupperà.