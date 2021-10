Uomini e Donne: nell’ultima puntata, andata in onda lunedì 25 ottobre, Gemma Galgani non è riuscita a trattenere le lacrime, dopo l’ennesimo scontro con Tina Cipollari. Vediamo nel dettaglio cosa è successo nel programma di Maria De Filippi.

Ieri, nel primo pomeriggio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne.

Ovviamente non sono mancati gli scontri e i colpi di scena, ancora una volta la puntata si è incentrata sul trono over e abbiamo assistito a un duro confronto tra le due acerrime nemiche: Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Mentre la storica dama continua la sua conoscenza con Costabile, Tina non si arrende e continua ad attaccare Gemma accusandola di essere interessata solo alla fama e non a trovare il vero amore.

Dopo l’ultimo scontro tra le due protagonistd, Gemma è scoppiata in lacrime. Il motivo? La nota dama ha notato un distacco da parte di Costabile dopo le dure parole della Cipollari.

Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

U&D: le lacrime di Gemma dopo lo sconto con Tina

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani non è riuscita a trattenere le lacrime dopo l’ennesimo scontro con Tina Cipollari.

La dama ha spiegato così la ragione del suo sfogo “Costabile l’ho trovato molto trattenuto e me l’ha confermato perchè non aveva gradito il termine di Tina“.

Dopo queste parole la Cipollari è sbottata contro il cavaliere, le sue parole sono state “Posso capire che ti sei sentito influenzato dalle mie parole, ma quando le telecamere se ne vanno uno va avanti. Non ci sto questa volta!”

Costabile dopo le parole di Tina ha confessato “Io non mi sento sporco. Momenti del genere non rappresentano per me qualcosa di cui vergognarsi. Ho avuto un disagio. La conoscenza con Gemma per quanto mi riguarda prosegue”.

Gemma sentendo queste parole si è commossa e ha rivelato che l’uomo riesce a farla emozionare.

A quanto sembra la frequentazione tra i due andrà avanti. Per scoprire cosa succederà non ci resta che aspettare la prossima puntata.