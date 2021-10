Anna Tatangelo è sensazionale oggi più che mai, ma avete mai visto la sorella? Ancora più bella della cantante, due gocce d’acqua.

Dopo la rottura con Gigi D’Alessio e l’amore ritrovato, Anna Tatangelo ha deciso di rimettersi in gioco a tutto tondo, sperimentandosi come conduttrice su Canale 5. Come sappiamo, la cantante di Sora è infatti al timone di Scene da un matrimonio, che Mediaset ha deciso di riportare in onda dopo tantissimi anni.

Il programma è stato piuttosto criticato dagli spettatori, che però hanno elogiato le capacità della Tatangelo; insomma, sebbene magari il programma non sia riuscito a far breccia nel cuore dei fan, Anna come conduttrice è stata promossa.

Bella e affascinante come non mai, la 34enne continuerà sicuramente a far parlare di sé; ma se conosciamo bene il fascino di Anna, avete mai visto l’altra Tatangelo, la sorella Silvia? Uno spettacolo.

Anna Tatangelo, la sorella Silvia è bella come lei: due gocce d’acqua

Silvia è la sorella maggiore di Anna, che a differenza della cantante ha deciso però di vivere una vita lontana dai riflettori, costruendosi una carriera non collegata al mondo dello spettacolo.

Le due sono molto legate e spesso, magari a qualche ritrovo di famiglia o per un’occasione speciale, si ritrovano a cantare insieme per divertimento; anche Silvia infatti ha una bellissima voce e spesso compone anche delle canzone.

Sposata e con tre figli, le due si assomigliano veramente tantissimo ed entrambe si sostengono l’una con l’altra; Anna ha fatto da testimone al matrimonio di sua sorella, con Silvia che sui social ha scritto un lungo messaggio di ringraziamento per Anna.

Le due sorelle Tatangelo, insieme, sono veramente uno spettacolo e c’è chi desidererebbe davvero tanto vederle cantare insieme in un emozionante duetto. Mai dire mai…

Silvia, per forza di cose, è molto meno attiva sui social di Anna, che invece non smette mai di mostrare tutta la sua bellezza, sfoggiando spesso un fisico scolpito da far girare la testa.

La cantante non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno, ma per il resto si allena costantemente per mantenere un fisico tonico; oltre ad una dieta specifica, la Tatangelo segue diversi corsi di digital training di un circuito specifico di palestre, soprattutto quelli che implica l’uso del kettlebell, un pesetto che riesce a migliorare la capacità cardiovascolare, oltre che la resistenza, la flessibilità e la reattività muscolare.