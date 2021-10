Vinse Amici al fianco di Emma e poi sparì dalla circolazione: ecco che fine ha fatto il simpatico rapper Moreno.

Correva l’anno 2013, quando Moreno Donadoni vinse l’edizione corrente di Amici. Il suo coach fu la formidabile Emma Marrone, che lo condusse fiera in finale. La novità portata dal rapper era relativa proprio al suo genere musicale, prima di lui infatti nessun cantante aveva portato questo genere sul palco di Amici. La vittoria di Moreno, di conseguenza, rappresento l’inizio per i cantanti che portano avanti questo genere.

Dopo la sua partecipazione ad Amici, Moreno partecipò all’Isola dei Famosi, dopodiché sparì definitivamente dal mondo dello spettacolo. Il suo successo arrivò all’apice tra il 2013 e il 2014, anni in cui riuscì a vendere ben 120 milioni di copie del suo album Stecca. Che fine ha fatto quindi l’amato rapper di Amici di Maria De Filippi?

LEGGI ANCHE —> Amici: Giulia Ottonello, eccola oggi, bellissima più di prima!

Moreno oggi – Ecco che fine ha fatto il rapper

Moreno, con il passare del tempo, è sparito progressivamente dal panorama televisivo italiano. Ad oggi, l’ex allievo di Amici, continua a dedicarsi alla musica (tanto che a breve uscirà il suo nuovo album), tuttavia – mentre prima il suo unico obiettivo era diventare un cantante di successo – oggi Moreno ha deciso di sperimentare campi totalmente diversi.

LEGGI ANCHE —> Amici: Alessandra Ciccariello smascherata, non è la prima volta!

Egli infatti, è ormai ospite fisso come opinionista a Sport Italia, occasione in cui Moreno può condividere tutta la sua passione per lo sport. Dal suo profilo Instagram infatti, la musica è apparsa sempre meno, arrivando quasi ad essere in secondo piano rispetto a questo nuovo appassionante lavoro.

LEGGI ANCHE —> Sabrina Ghio: la ricordate ad Amici? Eccola qui

Insomma, alla fine – nonostante la vittoria ad Amici – Moreno si è dovuto accontentare di trovare la felicità per vie traverse. Da più di vent’anni infatti la trasmissione va in onda, ma non tutti i vincitori hanno conquistato il successo stabile e autentico che desideravano. Molti artisti quindi, proprio come questo simpatico rapper, hanno sperimentato i campi più svariati per rimanere sulla cresta dell’onda.