Amici: Giulia Ottonello, eccola oggi, bellissima più di prima!

Vediamo insieme una delle protagoniste storiche del programma Amici, che cosa fa oggi e come è diventata nel corso degli anni.

Il programma o meglio il talent condotto da Maria De Filippi, ovvero Amici, va in onda da moltissimi anni, e ci sono stati tanti personaggi che hanno catturato il cuore del pubblico. casa.

Tra di loro, troviamo anche la bravissima e bellissima Giulia Ottonello, che ha partecipato alcuni anni addietro, ma com’è diventata oggi, e che lavoro fa? Scopriamolo insieme.

Iniziamo con il dire che lei è stata la prima vincitrice del programma con il nome che conosciamo, ovvero Amici, perchè in precedenza si chiamava, Saranno Famosi, ed il vincitore in quel caso era stato Dennis Fantina.

Giulia Ottanello: eccola oggi

Giulia ha partecipato nel lontano 2003 al programma ed ha incantato tutti per la sua bellissima voce, oltre che alla sua bellezza.

Aveva poi anche una grandissima passione per la recitazione e per il ballo, insomma una vera e propria artista completa.

Purtroppo però non è mai riuscita ad ottenere un grandissimo successo, tanto che in molti si chiedono che cosa faccia oggi.

Una volta terminato il programma Amici, ha lanciato il suo primo singolo, Spezzami il cuore, una canzone completamente diversa da quello che eravamo abituati a sentire all’interno di Amici ma ebbe ugualmente un discreto successo di pubblico.

Purtroppo però le case discografiche non hanno continuano ad investire su di lei, ma ha partecipato a numerosi musical, come Cats o Frankenstein Junior.

Da un po’ di tempo però sembra essersi fermata, anche se è stata molto delusa da quello che è successo dopo Amici.

In una recente intervista aveva dichiarato le seguenti parole:

“Purtroppo ad un certo punto ti rendi di aver vinto Amici nell’epoca sbagliata, ma continui a sorridere perché lo show devi andare avanti…Ma almeno ti ricordi che tu sai cantare almeno e allora decidi di restare umile e cominci a ballare….”

In questo momento, Giulia, dal suo profilo social di Instagram pubblica spesso anche ricette vegane veramente molto gustose.

Ha anche deciso di tagliarsi i capelli e diventando se possibile ancora più bella, ed una cosa è certa, il suo enorme talento nessuno potrà mai toglierlo.

Dopo tutti questi anni viene sempre ricordata per la sua incredibile voce ed il modo di interpretare le canzoni.