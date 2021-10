La dama di Uomini e Donne, Sara Zilli è delusissima dal cavaliere Biagio Di Maro e dice: “Volevo fosse sincero”

Il programma Uomini e Donne, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, è tornato e sta offrendo grandi colpi di scena, come è solito nei meravigliosi programmi della De Filippi. Protagonisti questa volta sono Biagio Di Maro e Sara Zilli, con quest’ultima che si è dichiarata delusa.

La Zili, infatti, ha parlata di grande delusione rispetto al comportamento di Di Maro e questo ha portato a far naufragare la relazione che sembrava poter essere costruita su basi solide. Sara ha infatti spiegato a Uomini e Donne Magazine che la frequentazione è già finita. Ma ecco cosa è successo.

Uomini e Donne: tra Sara e Biagio è davvero finita?

Durante un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Sara Zilli si era aperta liberamente per parlare della relazione con Biagio DI Maro. I due avevano iniziato a conoscersi, ma la frequentazione si è subito inspiegabilmente interrotta.

Sara aveva annunciato al Magazine che i motivi della rottura sarebbero stati “Le bugie e la poca chiarezza nel non dirmi che stava sentendo Rosy”. La Zilli aveva dichiarato che tra lui e Biagio non ci sarebbe stato più nulla, ma tornati in studio è ritornato quel sentimento nascosto che forse non era stato compreso dai due.

Sara ha spiegato, con un’intervista al Magazine, in che modo sia riesplosa questa fiamma, parlando di un’emozione forte non appena tornati in onda: “L’ho rivisto in studio e questo ha riacceso tutte le emozioni” ha dichiarato la Zilli.

I due sono infatti tornati a parlare tra di loro e Sara ha voluto spiegare a tutti il motivo per cui ha deciso di concedere un’ulteriore chance a Biagio: “È stato il primo uomo – ha detto la Zilli – che mi ha fatto provare certe sensazioni dopo tanto tempo”.

La dama del parterre over di Uomini e Donne ha concluso dicendo che avrebbe preferito la sincerità da parte di Biagio e che non le avrebbe dato fastidio se lui le avesse detto di Rosy. A questo punto non resta che guardare la prossima puntata di Uomini e Donne Over per capire come si evolverà la storia tra Sara Zilli e Biagio Di Maro.